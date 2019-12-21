Ordu’da Hayvan Oteli Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan vatandaşların hayvanlarını bırakacak yer bulmakta zorlanması üzerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’da Hayvan Oteli Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan ...

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, klasik belediyeciliğin dışında tarım projelerine ağırlık vererek Türkiye'de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdi.

Ordu’da Hayvan Oteli Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan vatandaşların hayvanlarını bırakacak yer bulmakta zorlanması üzerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, klasik belediyeciliğin dışında tarım projelerine ağırlık vererek Türkiye’de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdi.
Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan vatandaşların hayvanlarını bırakacak yer bulmakta zorlanması üzerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete açtı. Bu arada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir büyükbaş hayvanı sıkı bir pazarlık sonucu satın alarak bakım için otele bıraktı.
Başkan Güler, Mesudiye ilçe temaslarının ikinci gününde Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezini hizmete açtı.
Başkan Güler, “Bu çok çağdaş bir proje. Bunun yaygınlaşmasıyla hayvancılığı daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getireceğiz. Burada çok hayırlı bir işi, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hayvan bakım oteli bizim için çok önemli bir projeydi. İl dışına giderken ucuz fiyata elimizden çıkarmak durumunda kaldığımız hayvanları baharda tekrar pahalı bir fiyata almamak için bu otelde misafir edeceğiz. Satın almak istemeyenlere de kiralık vereceğiz. Bu çok çağdaş bir proje. Bunun yaygınlaşmasıyla hayvancılığı daha kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir hale getireceğiz. Ben de bir tane inek alarak buraya bağışlıyorum. Baharda da sütünü sağarak organik sütü buradan içeceğiz. Keçi projesi için de burası çok uygun. Hizmetlerimizin ucu bucağı yok. Bu otellerin sayısını artıracak ve örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

“Mesudiye hayvancılık üssü olacak”
İlçenin bu yatırımla hayvancılık üssü haline geldiğini söyleyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizi yönlendirmesiyle önemli bir projeyi ilçemize ve ilimize kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız yazın memleketlerine geldiğinde hayvan alımı gerçekleştiriyor, dönecekleri zaman ise hayvanlarını baktırabilecekleri bir yer olmadığı için ucuz fiyata elinden çıkarmak zorunda kalıyordu. Bugünden itibaren hemşehrilerimiz gurbete gittiğinde hayvanlarını bizim bakım otelimize getirecek. Böylece hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağız. Satın almak istemeyenler de kiralayabilecekler. Mesudiye’nin hayvancılık üssü olacağına dair kanıtımız bu yatırım oldu” şeklinde konuştu.
İlçe kaymakamı Ali Cemal Altınöz ise, “Yerel dinamiklerin yöre halkının geçim kaynağına yönelik yatırımları hayata geçirmesi hepimizin istediği ve desteklediği işler” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

ORDU

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş adamlarından öğrencilere laboratuvar
YEREL HABERLER İş adamlarından öğrencilere laboratuvar
Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü
Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"
Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı
Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını ...
Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı
Doğu Türkistan için ‘sessiz çığlık’
YEREL HABERLER Doğu Türkistan için ‘sessiz çığlık’
Kadına yönelik şiddet konuşuldu
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddet konuşuldu
Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi
YEREL HABERLER Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi
Kabataş'ın içme suyundaki bulanıklık sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kabataş'ın içme suyundaki bulanıklık sorunu çözüldü
Altınordu'da yağmur suyu hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Altınordu'da yağmur suyu hatları yenileniyor
Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı
Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede
Başkan Kaya, süt ürünleri fabrikasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kaya, süt ürünleri fabrikasını inceledi
Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu Ordulu Enes Şensoy, 5 yıl önce merak ile parçalarını alıp geliştirdiği insansız hava aracı ile harita teknikerliği mesleğini sürdürüyor Haritacılık sektöründeki boşluktan faydalanıp İHA üreten Şensoy, Türkiye’nin farklı illerini gezerek arazilerin fotogrametri haritasını çiziyor
YEREL HABERLER Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu ...
Ordu’da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı
Ordu’dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık
YEREL HABERLER Ordu’dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık
Ordu’da hayvanlar için konforlu alan Ordu’da hayvan barınağı yenileniyor. Yapılacak çalışmalarla barınakta kalan hayvanlar konforlu bir yaşam alanına kavuşacak
YEREL HABERLER Ordu’da hayvanlar için konforlu alan Ordu’da hayvan ...
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: “3 milyon obezitenin yüzde 60’ını çocuklar oluşturuyor” Ordu’da öğrencilere böbrek sağlığının korunması eğitimi verildi
YEREL HABERLER Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: “3 milyon ...
Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X