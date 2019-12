Ordulu taksiciden Ceren'in öldürülmesinin ardından takdir toplayan davranış

ORDU´da taksicilik yapan Sinan Özcanlı (40), aracının arka camına, bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) fotoğrafını yapıştırdı, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an sorgusuz sualsiz buraya koşun. Gerisini birlikte hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar sizi ulaştırmayı taahhüt ediyoruz" yazdı. Vatandaşların, cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan paylaştığı taksi camındaki yazı, övgü topladı.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık günü, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye´yi ayağa kaldıran cinayetin ardından, vatandaşlar da konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlar ve örnek davranışlarla dikkat çekmeye çalıştı.

Altınordu ilçesinde 10 yıldır taksicilik yapan Sinan Özcanlı taksisinin arka camına, Ceren Özdemir´in fotoğrafının da yer aldığı, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an sorgusuz sualsiz buraya koşun. Gerisini birlikte hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar sizi ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz. Çürüklerden birlikte kurtulmalıyız" yazılı etiketi yapıştırdı. Vatandaşların, cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan paylaştığı, taksi camındaki yazı, beğeni gördü. Kısa sürede ilgi odağı olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

`ARACIMIZIN BİR TEKERİ DE HAYRA DÖNSÜN´

Taksici Sinan Özcanlı, toplum olarak her konuda duyarlı olmak gerektiğini, amacının da farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Özcanlı, "Başka Cerenler de ölmesin dedik, benim de çocuğum var. Belki birine yardımcı oluruz diye böyle farkındalık yaptık. Bunu yaptıktan sonra büyük ilgi gördü. Hepimiz kötü değiliz, içimizde birkaç tane çürük var, bunu ayırt etmemiz lazım. Parası olmayanlara zaten yardımcı oluyoruz, taksiyle taşıyoruz. Her şey para değil, işimiz taksicilik ama para olarak bunu düşünmedik. Aracımızın bir tekeri de hayra dönsün. Kendisini zor durumda hisseden herkese, herkesin yardımcı olması lazım" dedi.

`BUNU REKLAM İÇİN YAPMADIK´

Taksi şoförü Murat Arslan (22) ise, "Takside ben de çalışıyorum, uygulamamız güzel oldu. Bu fikir ortaya çıktı, Cerenler gitmesin. Bizim de bacılarımız var. Ordu´da sokakta herkes bizim kardeşimiz, bacımız. Her zaman destek vermeye hazırız. Bunu reklam için yapmadık, taksi şoförü olarak bunu yazdıysak arkasında duracağız. Telefonlarımız gece gündüz açık" diye konuştu.



