Nesli tükenmekten olan balaban koruma altına alındı

Ordunun Ünye ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı.

Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan balaban kuşu ilçenin Günpınarı Mahallesi'nde duyarlı vatandaş İbrahim Akçay tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından müdahale edilerek koruma altına alınan balaban kuşu daha sonra Milli Parklar Ordu Şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Büyük, iri yapılı, kalın boyunlu, alaca balıkçıla benzeyen ve bir sazlık kuşu olan balaban halk dilinde çoban köreden diye bilinir. Boynu yaklaşık 1 metre mesafeye kadar uzayan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklara ait Ordu'nun Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğinde tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

ORDU 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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