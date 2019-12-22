"O benim sünnetim değildi"

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Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yangına giden itfaiye ekipleri kaza geçirdi.

Kaza, Korgan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir ev yangınına giden itfaiye ekiplerinin içerisinde bulunduğu araç, sürücünün kontrolünden çıkarak taş duvardan aşağıya sarktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

ORDU 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

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