Yeşil sahada evlilik teklifi

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967 ile Perşembespor arasında oynanan futbol maçı bitişinde Orduspor 1967 kalecisi Uluhan Arslan, kız arkadaşı Melisa Yıldız’a saha ortasında evlilik teklifi yaptı.

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Orduspor 1967, saha ve seyircisi önünde Perşembespor ile karşılaştı. Orduspor, karşılaşmayı 60 farklı kazandı. Ev sahibi takımda forma giyen Uluhan Arslan, maçın ardından taraftarları selamlama seremonisine kız arkadaşını da çağırdı. Tribünden inen Melisa Yıldız ile birlikte taraftarları selamlayan genç futbolcu, bu sırada ilginç bir sürpriz yaptı. Kız arkadaşının önünde diz çöken ve pırlantayı uzatan morbeyazlı takımın kalecisi Arslan, evlilik teklifi yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Melisa Yıldız, evlilik teklifine ‘evet’ yanıtı verdi. Sahada bulunan futbolcular ve taraftarlar genç çifti ayakta alkışladı. Uluhan Arslan ve Melisa Yıldız, taraftarları birlikte selamladı.

ORDU 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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