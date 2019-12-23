Ceren Özdemir’in katilinin duruşması

"O benim sünnetim değildi"

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Ordu’da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması öncesi kadın dernekleri adliye binası önünde toplandı.

Ordu’da, 3 Aralık tarihinde evinin önünde Özgür Arduç'un (35) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma saat 10.00’da başlayacak.

Duruşmaya dakikalar kala Ordu Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde yatan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu'daki hakim karşısına çıkacak.

ORDU 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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