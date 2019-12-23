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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı

DHA

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor. Duruşma öncesi kadın platromu temsilcileri açıklamada bulunup, olaya tepki gösterdi.

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor. Duruşma öncesi kadın platromu temsilcileri açıklamada bulunup, olaya tepki gösterdi.
Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek, özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki saldırganın, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü açık cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. 
POLİSLERİ YARALADI
Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
KATİL ZANLISI HAKKINDA 2 AYRI İDDİANAME
Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Başsavcılık Arduç hakkında jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62´nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. 
DURUŞMA BAŞLADI
Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye girenler üzerleri ve çantaları arandı. Jandarma ekiplerinin dedektör köpeği ile yaptığı aramanın ardından katılımcılar, adliyeye alındı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde saat 10.00 sıralarında yargılanmasına başlanan katil zanlısı Özgür Arduç ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.
DURUŞMAYA YOĞUN İLGİ
Duruşma öncesi sabah saatlerinde Ordu Adliyesi önünde toplanan Kadın Savunma Ağı, Ordu ve Giresun Kadın Platformu üyesi çok sayıda kadın ellerinde dövizler taşıyarak, yaşanan olaya tepki gösterip, kadına yönelik cinayetleri kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.
Öte yandan, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in de duruşmaya katılıp, ardından da açıklama yapacağı belirtildi.  

ORDU

23 Aralık 2019 Pazartesi

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