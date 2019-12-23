Ceren’in katilinin ilk ifadeleri

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını söyledi.

Özgür Arduç’un ilk ifadeleri şöyle:

“Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dk iyi oluyorum 19 dk kötü oluyorum. Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım.”

ORDU 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:11

YATSI 18:38

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