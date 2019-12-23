Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı

Ordu'da şiddetli rüzgârın etkisiyle bir cami avlusunda bulunan güneşlik uçtu,2 araç hasar gördü.
Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak esen rüzgar sonucu Kabadüz Merkez Camisi avlusunda bulunan güneşlik park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan rüzgâr aralıklarla şiddetini artırarak esmeye devam ediyor.
ORDU
23 Aralık 2019 Pazartesi
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