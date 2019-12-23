Baro Başkanı Poyraz: “Katilin cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak” Ordu Adliyesinde Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baro Başkanı Poyraz: “Katilin cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak” Ordu Adliyesinde Ceren ...

İHA

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, Cere Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un ilk duruşmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

Baro Başkanı Poyraz: “Katilin cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak” Ordu Adliyesinde Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması gerçekleşti

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, Cere Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un ilk duruşmasının ardından basın açıklaması düzenledi.
Ordu’da, 3 Aralık tarihinde evine gireceği esnada katil Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir’in katilinin ilk duruşması, Ordu Adliyesinde görüldü. Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde mahkum olan ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan katil Arduç, geçtiğimiz yıllarda 2 kere tecavüze uğradığını bu nedenle insanlardan tiksindiğini, intikam almak için bu suçları işlediğini söyledi. Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020'ye ertelendi.
Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulunan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "Sabah Ankara'dan Orduya Ceren Özdemir'in davasını takip etmeye gelirken 2 kadın cinayetinin haberini öğrenerek geldik. Her geçen gün artan ve artık sayılarını sayamadığımız kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Bütün mahkemelere de gördüğümüz sanıkların sözleşmiş gibi aynı ifade kullanıyor olması. Bu davada da sanık, bu davadan ne kadar az ceza alabilmenin yollarını kendince aramıştı ve akli sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Ceren Özdemir cinayeti sadece kadın cinayeti olma ötesinde kadınların sosyal hayatta var olması için yapılmış bir darbedir. Ceren Özdemir hiç tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü. Dolayısıyla bütün kadınlar sokakta dolaşabilme özgürlüğünden bu cinayetle mahrum edildi. Biz bu davanın da takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

“İlk ifadelerini reddetti”
Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, Özgür Arduç’un ilk ifadelerini reddettiğini belirterek, “Van özel güvenlikli cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Sanık savunmasında emniyet ve savcılık aşamasında vermiş olduğu ifadeleri baskı altında verdiğini ve içeriğini kabul etmediğini beyan etti. Akıl rahatsızlığı olduğunu, bu suçları elinde olmadan işlediğini ve tedavi görmek istediğini söyledi. Bu konuda kendisinin de talebi oldu. Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) anlamında görevlendirdiğimiz sanık müdafisi meslektaşımız sanığın bu talebini mahkemeye arz etti ve takdir ve değerlendirmeyi de mahkemeye bıraktı” dedi.
Sanık Arduç’un, cezai ehliyetinin olupolmadığı noktasında Van Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğini aktaran Baro Başkanı Poyraz, “Mahkeme sanığın 2005 yılında işlemiş olduğu eylem nedeniyle bir adli tıp raporu mevcut ve bu raporunda da cezai ehliyetinin bulunduğuna ilişkin kanaat var ise de aradan geçen yıllar içerisinde sanığın durumunun değişme ihtimali ve olası bir mahkumiyet halinde, istinaf, Yargıtay aşamalarında bu durumun bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi amacıyla sanığın, Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen şekilde ‘cezai ehliyetinin olupolmadığı’ noktasında Van Adli Tıp Kurumu’na sevki ile rapor aldırılmasına karar verdi” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasına, diğer illerin baro başkanları, kadın platform dernekleri de eşlik etti.

ORDU

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak
YEREL HABERLER Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak
Ceren’in katilinin duruşması ertelendi Ceren'in katilinin akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin duruşması ertelendi Ceren'in ...
Ceren’in katilinin duruşması ertelendi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 20 Ocak saat 10.30’da bırakılmasına karar verildi.
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin duruşması ertelendi. Sanığın akıl ...
Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
Ceren’in katilinin ilk ifadeleri Ordu’da Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı Özgür Arduç: “2 kere tecavüze uğradım, insanlardan bu yüzden nefret ediyorum“ "Kendime laf geçiremiyorum, tedavi olmak istiyorum"
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin ilk ifadeleri Ordu’da Üniversite ...
Ceren’in katilinin ilk ifadeleri
YEREL HABERLER Ceren’in katilinin ilk ifadeleri
Ceren’in katili hakim karşısında Ordu’da Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Ceren’in katili hakim karşısında Ordu’da Üniversite ...
Ceren Özdemir cinayeti davası başladı
YEREL HABERLER Ceren Özdemir cinayeti davası başladı
Karadeniz´in son körüklü çizme ustası, teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Karadeniz´in son körüklü çizme ustası, teknolojiye ...
Ceren Özdemir’in katilinin duruşması
YEREL HABERLER Ceren Özdemir’in katilinin duruşması
Türkiye'yi gezdi, dev tespih koleksiyonu yaptı 3 bin 200 tane tespih biriktirdi
YEREL HABERLER Türkiye'yi gezdi, dev tespih koleksiyonu yaptı 3 bin ...
Yeşil sahada evlilik teklifi
YEREL HABERLER Yeşil sahada evlilik teklifi
UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi
YEREL HABERLER UMKE gönüllüleri için eğitim kampı düzenlendi
Yangına giden itfaiye ekipleri kaza geçirdi
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye ekipleri kaza geçirdi
Nesli tükenmekten olan balaban koruma altına alındı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekten olan balaban koruma altına alındı
Ordulu taksiciden Ceren'in öldürülmesinin ardından takdir toplayan davranış
YEREL HABERLER Ordulu taksiciden Ceren'in öldürülmesinin ardından ...
Uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybeden genç son ...
Antika eşyalara dayanamadı, iş yerini müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Antika eşyalara dayanamadı, iş yerini müzeye çevirdi
Ordu’da Hayvan Oteli Mesudiye ilçesinde yaz döneminde memleketine gelip sonbahar döneminde ayrılan vatandaşların hayvanlarını bırakacak yer bulmakta zorlanması üzerine Mesudiye Belediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezini hizmete açtı
YEREL HABERLER Ordu’da Hayvan Oteli Mesudiye ilçesinde yaz döneminde ...
İş adamlarından öğrencilere laboratuvar
YEREL HABERLER İş adamlarından öğrencilere laboratuvar
Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü
Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin özel hayali "milli yarışmacı olmak"
Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı
Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X