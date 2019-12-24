Şahini önce besledi sonra doğaya saldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir vatandaş doğada yakaladığı yırtıcı kuş şahini önce besledi sonra doğal yaşamına bıraktı.

Budak Mahallesi'nde fındık bahçesinde gezdiği esnada yerde uçamaz halde şahin bulan Cengiz Kaya, sonrasında onu alıp evine getirdi. Şahini bir süre boş kümeste beslediğini belirten Kaya, “İlk olarak korktum ama sonrasında dikkatli bir şekilde tutarak hayvanı besledim. Biraz vahşi olsa da şefkatimle kendisine yiyecek verdim. Sonrasında karnını doyurdum. Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra doğaya saldım” dedi.

ORDU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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YATSI 18:38

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