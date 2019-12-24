Ordu'da yollara dev yatırım Ordu Büyükşehir Belediyesi 8 ayda 60 km yolu otoban gibi asfaltlarken, yaklaşık 90 km yeni yol açtı. 8 ayda yol çalışmalarında 120 milyon lira yatırım yapıldı

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da son 8 ayda ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “8 aylık süre içerisinde 60 kilometre yolu otoban gibi sıcak asfalta kavuştururken 20 km beton yol, 84 km yeni yol açılımı yaptık” dedi.

Türkiye’nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. On yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, uydu görüntülerinden yararlanarak, il genelindeki yol ağlarını ortaya çıkardığı harita ise Ordu’nun engebeli coğrafyasının özelliğini gözler önüne seriyor.



Türkiye’nin en uzun yol ağı

İl genelindeki toplam yol ağının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konforlu ulaşım için çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Başkan Güler, “Ordu il genelinde toplam 28 bin 500 kilometre kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Coğrafi şartlar, arazilerin engebeli olması çalışmaları da zorlaştırıyor. Ancak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, büyük bir özveriyle 19 ilçede çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor” diye konuştu.



Asfalt seferberliği devam ediyor

Ordu’da asfalt çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini, özellikle kırsal kesimdeki grup yollarının beton yol yapılması için sıkı bir çalışma sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, “8 aylık süre içerisinde ilçelerimizde 60 kilometre sıcak asfalt, 136 km sathi kaplama, 20 km beton yol yapıldı. Ayrıca ilçelerimizde yaklaşık 90 km yeni yol açılımı ve onarım yapıldı” açıklamasında bulundu.



120 milyon lira

Ordu’da ilk defa sıcak asfalttan yüzde 25 daha ucuz olan 'Silindirle Sıkıştırılan Beton Yol' uygulaması başlattıklarını belirten Başkan Güler, halen pilot bölge olarak belirledikleri Altınordu ilçesinde bu çalışmayı yaptıklarını ve asfalttan daha iyi bir kalite yakaladıklarına dikkat çekti. Güler, “Uzun ömürlü olması ve ham madde de dışa bağımlılığı ortadan kaldıran bu uygulama ile hem iş gücü hem de maliyet avantajı sağlıyoruz. Bu uygulama ile daha sağlam ve uzun ömürlü yollarımız olacak. Asfalttan daha uzun ömürlü olan böyle bir sistemi Ordu’ya kazandırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Göreve geldikten sonra 200 milyon lira borç ödemesi yaptıklarını, bunun yanında yatırımlara da ağırlık verdiklerini belirten Başkan Güler, 8 aylık yol çalışmalarında yaklaşık 120 milyon lira yatırım yapıldığını kaydederek, 2020 yılının yol konusunda atılım yılı olacağını sözlerine ekledi.

ORDU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:11

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.