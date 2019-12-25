Ordu\u2019nun Fatsa il\u00e7esinde park halindeki arac\u0131n motor b\u00f6l\u00fcm\u00fcne s\u0131k\u0131\u015fan kedi, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun u\u011fra\u015flar\u0131 sonucu kurtar\u0131ld\u0131. Olay Mustafa Kemalpa\u015fa Mahallesi Kuyu Sokak \u00fczerinde bulunan park halindeki bir ara\u00e7ta meydana geldi. Arac\u0131n motor b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden kedi sesi geldi\u011fini duyan ara\u00e7 sahibi, kediyi kendi imk\u00e2nlar\u0131yla kurtaramay\u0131nca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun u\u011fra\u015flar sonucu kurtard\u0131. Kurtar\u0131lan kedi, veteriner kontrol\u00fcnde tedavisi yap\u0131lmak \u00fczere bar\u0131na\u011fa teslim edildi.