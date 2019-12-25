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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yılbaşında beslenme önerileri

İHA

Yılın son günüyle ilgili beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, yılbaşı gecesi yüksek enerjili ve yağlı hazırlanan yemeklere aldanmamak gerektiğini belirtti. Karataş, "Yılbaşı yemeklerine kendinizi kaptırıp abartılı beslenmek uyku problemlerine, sindirim sorunlarına, hatta gıda zehirlenmelerine bile yol açabilir. Bu nedenle yılbaşı sofrasına aç oturmamaya dikkat edin" dedi.

Yılbaşında beslenme önerileri

Yılın son günüyle ilgili beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, yılbaşı gecesi yüksek enerjili ve yağlı hazırlanan yemeklere aldanmamak gerektiğini belirtti. Karataş, “Yılbaşı yemeklerine kendinizi kaptırıp abartılı beslenmek uyku problemlerine, sindirim sorunlarına, hatta gıda zehirlenmelerine bile yol açabilir. Bu nedenle yılbaşı sofrasına aç oturmamaya dikkat edin” dedi.

Yağlı yemeklerin cazibesine kanmayın
Yeni yıla zengin ama sağlıklı bir sofrayla girmenin beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, ancak yılbaşı gecesi için hazırlanan yüksek enerjili ve yağlı hazırlanan yemeklerin cazibesine kanarak abartılı bir tüketim yapılmasının, 2020’nin ilk gününde uyku problemlerine, sindirim sorunlarına, hatta gıda zehirlenmelerine bile yol açabileceği uyarısında bulundu.
Dyt. Melisa Karataş, “O gün öncelikle kahvaltınızı yapmayı ihmal etmeyin. Nasıl olsa akşam çok yiyeceğim diye tüm gün kendinizi aç bırakmak, metabolizmanızda yavaşlamalara neden olacaktır. Sabah kahvaltısını hafif geçirmek akşam yapılacak yanlış tercihlerin biraz daha hafiflemesine neden olacaktır. Öğle öğününüzde ise hafif bir tercih yapın. Örneğin hazırladığınız meyveli yoğurtlar güzel bir seçenek olacaktır” diye konuştu.

Yılbaşı sofrasında balığa yer açın
Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak için yılbaşı sofrasına aç oturmamanın önemli bir nokta olduğunun altını çizen Dyt. Melisa Karataş, yılbaşı menüsünde nelere yer verilebileceğini ise şöyle aktardı:
“Yılbaşı sofranızın sağlıklı olması için menünüzde balığa yer vermenizi öneririm. Tatlı yerine meyve tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Mevsim meyveleriyle hazırlanmış güzel bir meyve salatası iyi bir seçenek olabilir. Eğer ‘Tatlısız olmaz’ diyenlerdenseniz, sütlü tatlı veya ayva tatlısı gibi tatlıları tercih edin. Yemekten sonra sunulan kuruyemişler masum gibi gözükseler de fazla tüketildiklerinde kilo alımını tetikleyebilirler. Bu nedenle kendinize ufak bir kase seçin; içine 5 fındık, 5 badem, 12 parça ceviz, 5 fıstık, 10 kuru yaban mersini ve kuru üzüm ile 12 kuru erik, son olarak 1 yemek kaşığı dolusu beyaz leblebi ekleyerek gece boyunca tüketin. Yılbaşı sabahı aldığınız toksinleri atmanız için 1 adet yeşil elma, 1 adet salatalık, rendelenmiş taze zencefil, enginar kalbi, 1/4 limon, ketentohumunu blendırdan geçirip için. Güne aldığınız toksinleri atmış olarak başlamanızı sağlayacaktır.”

ORDU

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
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