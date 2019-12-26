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Asrın projesi tamamlanmak üzere Osmanlı döneminde çizilen ve 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz ...

İHA

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren KaradenizAkdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki yol, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek.

Asrın projesi tamamlanmak üzere Osmanlı döneminde çizilen ve 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun yüzde 95’i tamamlandı Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar TL olan yol, 600 kilometre uzunluğa sahip OTSO Başkanı Servet Şahin: “Kıyı ülkeler ile ticaret yapanların güzergahı olacak” “Bölgemizde bir ekonomi patlaması olacaktır”

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren KaradenizAkdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki yol, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik KaradenizAkdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 95’lik kısmı neredeyse tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

50 ili dolaylı şekilde ilgilendiriyor, toplam maliyeti 1 milyar TL
Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde, yaklaşık 50 direkt ve dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan 600 kilometrelik KaradenizAkdeniz Yolu’nun, 2020 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

“Kıyı ülkeler ile ticaret yapanların güzergahı olacak”
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, son tünellerde kaba inşaatın bittiğini ve iç donanımların kaldığını söyledi. Şu an da 56 kilometrelik bir alanın tamamlanması gerektiğini ve 2020 yılının ortalarında hizmete açılmasını beklediklerini ifade eden Şahin, “Çok fazla bir problem kalmadı. İnşallah KaradenizAkdeniz Yolu açıldığında Sivas, Kayseri, Hatay İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep direkt olarak bu yola çok yakınlar. 40 tane vilayetimiz ve 5 tane bölgemiz direkt olarak bu yolu kullanacaklar. Çünkü en kısa yol bu olacak. Karadeniz kenarındaki ülkeler ile işleri olan bütün yatırımcılar artık bu yolu kullanacaklar. Yine bu bölgenin mallarını da Arap dünyasına ve diğer ülkelere indirecek olan tek yol bu” dedi.

“Ordu’da lojistik merkezi olacak”
“İnşallah açıldığında bölgemiz ve ülkemiz için çok verimli olacağına inanıyorum. Bu yol Ordu’da bizim için lojistik bir merkez olacaktır” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “Çünkü karayolu var, inşallah demir yolu da gelecek, deniz var, Ünye ilçemizdeki limanın dışında KaradenizAkdeniz Yolunun bittiği bölgeye, Ordu bölgesine yakın bir liman istiyoruz. İnşallah o da olursa diğer illerdekiler mallarını satmak için bu bölgeye geleceklerdir. Bizim bölgede bulunan fındık, kivi, çilek ve balımız artık o bölgelere gidecektir ve oraların malları da buraya gelecektir. Karadeniz’in kenarında olan bütün ülkelere dağıtım Ordu’dan olacaktır. Karadeniz’in tam ortası, yaklaşık 650 kilometrelik bir yol. İç tüketimdeki fındık üretimi bu yol sayesinde belki de 200 milyon kilogramı bulabilecek” şeklinde konuştu.

“Bölgemizde bir ekonomi patlaması olacaktır”
Başkan Şahin, KaradenizAkdeniz Yolu’nun ekonomik açıdan olduğu kadar turizm açısından da önemine değinip, bölgede adeta bir ekonomi patlaması olacağını ifade ederek, “Tam Karadeniz’in ortasında, yeşil ve mavi olan bir il. Ordu çok üreten ama ürettiğini değerinde satamayan bir il konumunda. İnşallah ürettiklerimiz bu yol sayesinde hakkı ile satacağız. Bölgemizde bir ekonomik patlama olacaktır” diye konuştu.

“Can suyu olacak”
OTSO Başkanı Servet Şahin, Karadeniz Akdeniz Yolu’nun Ordu için adeta can suyu olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Zaten son 5 yılda bu altyapının bitmesiyle, inşallah limanımız ve demiryolumuz gelirse, TUİK verilerine göre yaşana bilirlik bakımından 59’uncu sıradan 46’ya yükseldik. Ben en fazla 5 yıl sonra ilk 30’da olacağız diyorum. Çünkü bu yol bizim için hayat suyu olacak. Havalimanı ufkumuzu açtı ama KaradenizAkdeniz Yolu bizi entegre edecektir.”

ORDU

26 Aralık 2019 Perşembe

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