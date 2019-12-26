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Kazada ölen hentbolcu Göksu'nun adı okulunda yaşatılıyor

DHA

YOZGAT´ın Aydıncık ilçesinde Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel´in (14) ismi, eğitim gördüğü Ordu Lisesi´ndeki spor salonuna verildi.

YOZGAT´ın Aydıncık ilçesinde Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel´in (14) ismi, eğitim gördüğü Ordu Lisesi´ndeki spor salonuna verildi.
Kaza, 1 Aralık'ta ZileAlaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Sporcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sporcular Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu (12) hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Kazada ölen sporculardan Göksu Akyel´in adı, eğitim gördüğü Ordu Lisesi´nde okul yönetimince, spor salonuna verilmesi kararlaştırıldı. Karar kapsamında, okuldaki spor salonu 'Ordu-Altınordu Ordu Lisesi Göksu Akyel Spor Salonu´ adını aldı.
DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ
Okul yönetimi, bugün aileyi okula davet ederek, spor salonuna asılan tabelayı gösterdi. Tabelayı gören anne Güülizar, baba Tevfik ve dedesi İlyas Akyel duygu dolu anlar yaşadı.
`AİLECEK GURURLUYUZ´
Baba Tevfik Akyel, spor salonu önünde yaptığı açıklamada, "Bu tabelanın asılmasında öncelikle devlet büyüklerime, Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın Altınordu Belediye Başkanıma ve Odu Lisesi müdürüme çok teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüz. Ayrıca ailecek gururluyuz. Kızımız bize böyle bir anısını yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Allah´ım hani gani rahmet etsin" dedi.
`ONUN YAŞAMI; HENTBOL, OKUL, EV´
Anne Güülizar Akyel, kızıyla son görüşmesini anlatarak, "'Anne arabaya bineceğiz' dedi. Ben de 'tamam kızım' dedim. Öylece gitti. En son saat 11.57´de aradım ve görüştük. Uyuduğunu söyledi. 'Kızım kalk bir etrafına bak neredesiniz' diye sordum. 'Tamam anne' dedi. Daha da asla görüşmedik. O saatten sonra kaza oldu. Daha sonra aradım ve ulaşamadım. Saat 13.00´e geliyordu, motive etmek için aradım, ulaşamadım. Maçın bitmesinin ardından aradım ulaşılmıyor diyordu. Ama ne olursa olsun, benim kızım telefonu açar dedim. Bekledim. Ondan sonra kaza haberi geldi. Onun yaşamı hentbol, okul, evdi. Onun hayatı buydu. Hentbolu çok seviyordu" diye konuştu.
Acılı aile, spor salonuna kızlarının adının verilmesinden dolayı okul yönetimine de teşekkür etti.
Okul Müdürü Murat Kirpitçi ise, Göksu Akyel´in adını yaşatacaklarını kaydederek, "Göksu Akyel kızımız, bizim okulumuzda eğitim öğretime başladı. Kısa bir süre okulumuz öğrencisi oldu. Bu zaman zarfından öğrencimizin arkadaşları tarafından takdirle karşılanması, öğretmenlerle çok iyi diyalog içerisinde olması, öğretmenlerin sevgisini kazanması kızımın ne derecede hanımefendi de olduğunu gösteriyor. Başarılı bir öğrencimizdi. Özellikle hentbolda çok istekli, arzulu, hırslı bir öğrencimizdi. Gelecek vaat ediyordu. Onun anısını yaşatabilmek için aziz hatırası için okulumuzun spor salonuna onun ismini verdik" şeklinde konuştu.
ARKADAŞLARI DA MUTLU OLDU
Göksu Akyel´in sınıf arkadaşı Şenay Tören, "Göksu arkadaşımızın adı zaten kalbimizdeydi, onu unutmamıştık. Okulumuzun spor salonuna adı verildiği için çok mutlu oldum. Çok güzel bir çalışma olmuş" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ORDU

26 Aralık 2019 Perşembe

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