Hilmi Güler’den muhtarlara güvence Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Biz sizin sorunlarınızı halının altına süpürüp geçmiyoruz" “Sizleri çamurdan kurtarmak, suyunuzu temin etmek, çöpünüzü temizlemek zaten bizlerin asli görevimiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan 92 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Başkan Güler’in yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören; Genel Sekreter Yardımcıları Bülent Şişman, Suat Olgun, Ali Erdal Gülderen; OSKİ Genel Müdürü Murat Us, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarların talepleri doğrultusunda kurum amirlerinden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mevzuata uygun beklenti ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.



“Sizleri temsil eden bir daire başkanlığımız var”

Ordu’yu daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için muhtarlarla işbirliği içinde olunacağını ifade eden Başkan Güler, “Burada sizlerle birlikte bir aile toplantısı gerçekleştiriyoruz. Sizleri temsil eden bir daire başkanlığımız var. Bu daire başkanlığıyla birlikte sorun ve eksiklikler noktasında takipleriniz yapılıyor. Bugüne kadar asfalt ve su sorunlarını çözme noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sizleri çamurdan kurtarmak, suyunuzu temin etmek, çöpünüzü temizlemek zaten bizlerin asli görevleri arasında yer alıyor. Bunun dışında yeniliklerle Ordu’yu daha güzel bir hale getirmek için Altınordu’daki muhtarlarımız ile birlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



“Sorunlarınızı halının altına süpürüp geçmiyoruz”

Başkan Güler, “Muhtarlarımız bizim vatandaşa açılan ilk kapımız. Bunun için sizlerin sorun ve istekleri bizler için büyük önem arz ediyor. Sizlerden gelen her türlü önerilere açığız. Sorunlarınızı çözüme kavuşturma noktasında da gereken neyse yapmaya hazırız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizzat sizlerin yanına gelerek sorunları yerinde incelemeye hazırız. Biz sizin sorunlarınızı halının altına süpürüp geçmiyoruz. Hepsinin tekrar istişaresini yaparak çözüm yollarını üretiyoruz” diye konuştu.

ORDU 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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