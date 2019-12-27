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Ordu’da trafik denetimleri artacak

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 2020 yılında trafik denetimlerini arttıracaklarını belirterek, "Trafik denetimleri arttıkça kazalarda azalma olduğunu görüyoruz" dedi.

Ordu’da trafik denetimleri artacak

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 2020 yılında trafik denetimlerini arttıracaklarını belirterek, “Trafik denetimleri arttıkça kazalarda azalma olduğunu görüyoruz” dedi.
2019 Yılı İkinci 6 Aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, trafik kazalarının nedenlerine dikkat çekti.
Vali Yavuz, “Ordu ilinin ciddi bir şekilde trafik yoğunluğunu barındırması, Karadeniz yolunun ilimiz sınırları içinden geçmesi, özellikle hemşehrilerimizin şehir dışında ciddi bir nüfusun yaşıyor olması vesilesiyle bayram, tatil ve özel günlerde bir yoğunluk teşkil ettiğini, bu yoğunluğun da zaman zaman kazalarla neticelendiğini hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan engebeli bir arazi yapısına sahip olması ve bu vesileyle de yol standartlarını istediğimiz noktaya çekmedeki güçlüklerimiz, dikkatsizlik, tedbirlik sonucu oluşabilecek kazalardaki hayati riski de tarttırıyor. Uçurumların çok derin olması, aracın kontrolünün kaybedilmesinden sonraki süreçteki can kayıpları, daha düz arazilerdeki kaza riskinden çok daha fazla bir risk barındırıyor. O nedenle de hem yollarımızın fiziki alt yapısını değiştirirken, diğer taraftan da özellikle trafik güvenliği konusunda bir bilinç oluşturmaya özen gösteriliyor” diye konuştu.
Toplumda trafik bilinci oluşturmak gerektiğinin özellikle altını çizen Vali Yavuz, ”Toplumda bir trafik bilinci oluşturmalıyız. Bunun için eğitim kurumlarının daha ağırlıklı olarak üzerinde durması gerekir. Çocuklarımızı bu konuda eğitmeliyiz. Zaten bununla ilgili çeşitli projeler yürütülüyor. Trafik denetimleriyle kazalar arasında bir bağ olduğunu hepimiz biliyoruz. Trafik denetimleri arttıkça kazalarda azalma olduğunu görüyoruz. 2019 yılı içerisinde bizi üzen trafik kazları ile karşılaştık. 2020 yılı içerisinde alacağımız tedbirlerle trafik kazalarını daha da azaltacağız” ifadelerinde bulundu.

ORDU

27 Aralık 2019 Cuma

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