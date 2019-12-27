Ordu’da 7 işletme sigara yüzünden kapatıldı

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Ordu’da dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan tütün denetimlerinde 7 işletme kapatıldı.

2019 yılı boyunca il genelinde iş yerleri, kahvehaneler ve kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde toplam 60 bin 184 işletmeye denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda 206 işletmeye ve 126 kişiye idari para cezası, 7 işletmeye kapatma cezası uygulandı.

Tütün ihbar hattına gelen 373 ihbar değerlendirilirken, yapılan değerlendirme sonucunda 39 işletmeye cezai işlem uygulandı.

ORDU 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:13

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