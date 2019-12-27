Yılbaşında beslenme önerileri

Diyetisyen Zehra Uğur Çabuk, yılbaşı gecesi beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Yılın son günü olan 31 Aralık’ta güne mutlaka kahvaltı yaparak başlanması gerektiğini belirten diyetisyen Zehra Uğur Çabuk, ara öğün tüketilmesi, öğle yemeğinde de düşük kalorili besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde saatlere yayarak 22,5 lt su içilmesi ve akşama doğru 4560 dakika yürüyüşün faydalı olacağını kaydeden diyetisyen Çabuk, “Yılbaşı sofrasına asla aç oturmayın. Öncesinde çorba, salata, yoğurt ve meyveden oluşan küçük bir öğün yapabilirsiniz. Tok olarak gideceğiniz için besin tüketiminizi azaltmaya yardımcı olacaktır” dedi.

Diyetisyen Çabuk, “Ana menüdeki yiyecekleri de yiyeceğinizi düşünerek ordövr tabağının sadece yarısını tüketin. Öncelikle sindirimi kolaylaştırmak ve ana yemek porsiyonunu azaltabilmek için az yağlı 1 kepçe çorba iyi bir tercihdir. Sofralardaki en özel yemek gelenek haline gelen yılbaşı hindisidir. Kızartma, kavurma işlemleri yerine; haşlama, ızgara, fırında veya buğulama pişirme yöntemlerini tercih edin. Hindi, tavuk gibi etlerin derileri ve yağlı kısımlarını tüketmeyin. Et tüketiminde aşırıya kaçmadan, etin boyutunda eliniz büyüklüğünü aşmamaya özen gösterin. Etin yanında bulgur pilavı, makarna, püre yiyecekseniz 34 yemek kaşığı kadar yanında ekmek tüketmeden yiyebilirsiniz. Bol salata tüketerek, ana yemek porsiyonlarımızı küçültmeyi başarabiliriz” bilgilerini verdi.

Çabuk, yeni yılın ilk günü ise yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

“Sabah kalkar kalkmaz 12 bardak su için ve bunu gün boyunca 1012 su bardağına tamamlayın. Alkolün neden olabileceği hipoglisemiyi (kan şekeri düşmesi ) önlemek için mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltıda tereyağı, sucuk gibi besinler yerine light peynir, söğüş, esmer ekmek gibi besinler tercih edin. Kahvaltıöğle Yemeği arası, öğle yemeğiakşam yemeği arası, ve gece yatmadan 12 saat önce olmak üzere 3 ara öğün tüketin. Bu ara öğünlerinizi meyve ve light süt, light yoğurt veya ayrandan yana kullanın. Öğle ve akşam yemeklerinizin sebze ağırlıklı ve hafif olmasına özen gösterin. Zeytinyağlı sebzeli ana yemek, salata (yağsız), esmer ekmek gibi tercihler mideyi fazla yormadan önceki akşamı telafi etmenizde yardımcı olacaktır. İçecek olarak bitki çayları, meyve çayları tercih edin. Açık havada 3045 dk hafif tempolu yürüyüş ile daha sağlıklı ve mutlu hissedeceksiniz.”

ORDU 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:40

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