Aşkın Tören: “Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Her şeyin başının ahlak olduğuna inan birisiyim. Onun için rekabetten, yenilikten, etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini ve Altınordu için planladıkları projelerini anlattı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine katıldı. Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu ve öğrenciler tarafından kapıda karşılanan Başkan Tören daha sonra salona geçerek “Vizyon Şehir Altınordu” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi bir havada geçen söyleşide Başkan Tören, deneyimlerini ve Altınordu Belediyesi olarak hayata geçirecekleri projeleri öğrencilerle paylaştı.



“Gençler lütfen icat çıkarın”

Söyleşi süresince öğrencilere birçok konuda bilgi veren ve yol gösterici açıklamalarda bulunan Başkan Tören, “‘Nereden çıktı bu icat’ söyleminin dillere pelesenk olmuş olumsuzluk anlamı yerine lütfen icat çıkarın. Çalışmalıyız, aktivist olmalıyız, itiraz etmeliyiz ama ölçüsünü kaçırmadan bunu yapmalıyız. Vizyonu dünya kenti olan bu şehirde genç kardeşlerimiz cazla, tasavvufla, halk müziğiyle ve aynı zaman da inovasyonla yani yenilikçilikle, rekabetle, teknolojiyle tanışmadığı sürece insani kalkınmışlık endeksi, kalkınma endeksi ve şehrin yaşanabilirlik endekslerinin yükselebilme imkanı yoktur. Hepimizin her birimizin hedefleri ve hayalleri olmalı. Onun için bu şehir dönüşen, dönüşürken de Hamdi Tanpınar’ın ifadesi ile değerlerini muhafaza eden bir şehir olmalıdır” dedi.



“Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz”

Yaptıkları her işte etikten ve ahlaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Tören, “Bu şehirde eskimeyen yönümüz inovasyon olacak. Akıllı belediyecilik örneklerinin birçoğunu hayata geçireceğiz. Ama tüm bunları yaparken teknolojiyi, trendi, gelişmeleri ve ileri demokrasiyi takip etmenin yanı sıra milli kimliğimizden, geleneklerimizden ve tarih şuurumuzdan hiç kopmayacağız. Bastığımız topraklar ile olgunlaşmayı ama evrensel değerlerle birleşmiş bu olgunlaşmanın bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Her şeyin başının ahlak olduğuna inan birisiyim. Onun için bizler rekabette de yenilikte de etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



Okul Müdür Erdoğdu’dan Başkan Tören’e teşekkür

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tören, kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Söyleşinin ardından söz alan Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu’da yaptığı konuşmada deneyimlerini ve projelerini öğrencilerle paylaşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini iletti. Söyleşi programı öğretmenlerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

