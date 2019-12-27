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Olumsuz hava şartları balıkçıları vurdu Tezgahlarda en uzuz balık 15 liraya yükselirken, hamsi ise ...

İHA

Ordu'da yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, küçük balıkçı kayıklarını da etkiledi. Balıkçılar, büyük kayıkların fırtınadan etkilenmediğini ancak küçük kayıkların olumsuz hava şartlarında avlanamadığını belirterek, fiyatların az da olsa yükseldiğini söyledi.

Olumsuz hava şartları balıkçıları vurdu Tezgahlarda en uzuz balık 15 liraya yükselirken, hamsi ise Gürcistan taraflarına ulaştı Kışlaönü Balıkçı Barınağı’nda balıkçı Mahmut Namder: “Gürcistan’da tekneler günlük en az 500 ton hamsi avlıyor, buralarda hamsi yok”

Ordu’da yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar, küçük balıkçı kayıklarını da etkiledi. Balıkçılar, büyük kayıkların fırtınadan etkilenmediğini ancak küçük kayıkların olumsuz hava şartlarında avlanamadığını belirterek, fiyatların az da olsa yükseldiğini söyledi.
Ordu genelinde hafta başından itibaren etkili olan fırtınalı hava, 2 gündür yerini sağanak yağmura bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının da etkili olduğu bölgede, hayat kimi zaman olumsuz etkilenirken, hava şartları küçük balıkçı teknelerin de etkiledi. Fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan küçük kayıklar avlanamadığı için, balık fiyatları az da olsa yükselişe geçti. Tezgahlarda en uzun balığın kilogramı 15 liradan satılırken, Karadeniz’in incisi olarak bilinen hamsi ise Gürcistan taraflarında görülüyor.

“Gürcistan’da tekneler günlük en az 500 ton hamsi avlıyor, buralarda hamsi yok”
Kışlaönü Balıkçı Barınağı’nda balıkçı Mahmut Namder, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışların, balıkçıları pek fazla etkilemediğini söyledi. Bölgedeki teknelerin büyük olduğunu ve sadece küçük teknelerin aşırı yağışlardan ve fırtınadan etkilendiklerini ifade eden Namder, “Avcılığı bu havaların etkileme şansı yok. Bizim balıkçılarımız kendi kendisini etkiledi. Abhazya ve Gürcistan taraflarında günlük tekne başı 500800 ton arası hamsi avlanıyor. Oralarda olan buralarda maalesef yok. Olmamasının yegane sebebi de bilinçsiz avcılık. Sezon bu sene kar ettirmedi ama zarar da ettirmedi. Olumsuz hava büyük tekneleri etkilemez ama küçük tekneler etkileniyor” dedi.

“Burada avcılık bitti”
Karadeniz’de şuanda hamsi avlanılmadığını ifade eden Namder, “Hamsi bitti, Karadeniz’in karşı yakasında. Rusya ve Gürcistan tarafında bol miktarda avlanıyor. Burada ise avcılık bitti. Sadece küçük kıyı balıkçıları mezgit, istavrit ve barbun avlıyor” şeklinde konuştu.

“En ucuz balık 15 lira”
Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, şuanda tezgahlarda çeşitli balıkların bulunduğunu ifade ederek, “Hamsi hariç çok sayıda balık var. Şuanda hamsi Gürcistan’da, inşallah yıl başından sonra oradan gelecek ve yine aynı bolluğu yaşama sevincini umuyoruz. Hamsinin şu zamanlarda kesilmesi bizi çok kötü etkiledi. Balık çeşitleri zengin ama fiyatlar da olumsuz seyrediyor. En aşağı balık 15 lira oldu. Büyük şehirlerde daha pahalı” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar pahalı diye talep göstermiyor, küçük kayıklar avlanamıyor”
Ceylan, vatandaşların pahalı buldukları için balığı az tükettiklerini de değinerek, şu ifadelere yer verdi:
“İstavrit 15, mezgit 2025, barbun ve sargan 3040 liradan satılıyor. Şuanda tezgahlarda balık çeşitleri var ama talep düşük. En doğal besin şuan balık ve pahalı da değil. Şu sıralar havalar soğuk olduğu için vatandaşlar itiraz etmiyor. İnşallah da bundan sonra iyi balık çıkacağını umuyoruz. Allah denizimize zeval vermesin. Bu zamanlarda balık bulmak biraz sıkıntı. Tezgahlarda azçok balık buluyorsak şükretmeliyiz. Olumsuz hava şartları nedeniyle küçük kayıklar avcılık yapamıyor. Küçük kayıklar da denize çıksa biraz daha bolluk olur. Sadece büyükler çıkabildiği için balıklar biraz pahalı oluyor.”
Bazı vatandaşlar da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve bu hava şartlarında olması gerektiği düzeyde olduğunu belirterek, bazıları ise fiyatların yüksek olduğundan yakındı.

ORDU

27 Aralık 2019 Cuma

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