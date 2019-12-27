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ODÜ Düriye Çetinceviz Anaokulu hizmete girdi

İHA

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Düriye Çetinceviz Anaokulunun açılış töreni gerçekleştirildi.

ODÜ Düriye Çetinceviz Anaokulu hizmete girdi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Düriye Çetinceviz Anaokulunun açılış töreni gerçekleştirildi.
Tören öncesi Rektör Akdoğan Onur Group Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İhsan Çetinceviz’i makamında ağırlayarak kendisine plaket takdim etti. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düriye Çetinceviz Anaokulu Müdürü Hülya Arlağ, “Birçok öğrencimize sıcak bir yuva olacak olan, okulumuzun yapımını üstlenerek eğitimi her zaman önceleyen, çocukları çok seven, çevresi tarafından da çok sevilen Düriye Çetinceviz hanımefendinin adını okulumuzda yaşatan Çetinceviz ailesine, Valimiz Seddar Yavuz’a, Rektörümüz Ali Akdoğan’a, Milli Eğitim Müdürümüz Kutlu Tekinbaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Onur Group Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İhsan Çetinceviz, “Bizlere eğitimin insan hayatındaki önemini öğreten annemiz Düriye Çetinceviz ve babamız Emin Çetinceviz’e layık olmaya çalışacağız. Ordumuza olan sevgimiz, saygımız ve vefa borcumuz var.” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, bireyleri ve toplumu güçlendirmenin en etkili yolunun eğitimden geçtiğini ifade ederek duygularını şöyle ifade etti:
“Eğitim insana dair yapılacak yatırımların en kıymetlisidir. Ancak kaliteli eğitimle ülkemizi inşa edebilir; nesillerimizi hayata hazır, sağlıklı, üretken ve mutlu bireyler olarak yetiştirebiliriz. Okul öncesi eğitim insan yaşamının en önemli yıllarını oluşturmakta, yapılan araştırmalar neticesinde ise bireyin beyin gelişiminin bu dönemde çok hızlı olduğunu hatta gelişimin bu safhada tamamlandığı görmekteyiz. Dolayısıyla yarınlarımızı güvence altına almak için çocuklarımıza Üniversitemiz bünyesinde hizmete açılan okul öncesi hizmet binasında vereceğimiz eğitimle ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Bu düşüncelerle yıllar boyunca insanlığa hizmet edecek olan Düriye Çetinceviz Anaokulunun Üniversitemize kazandırılmasını sağlayan Çetinceviz ailesine kurumumuz adına teşekkür ediyor, eğitim kurumumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”
Ordu Valisi Seddar Yavuz, konuşmasında şunları belirtti: “Eğitim, hem bireyin hem ulusların dünyadaki yaşam standardını belirleyen en önemli alandır. Uluslararası rekabette bir adım öne çıkabilmenin yolu eğitimden geçmektedir. Okul öncesi eğitim dönemi alışkanlıkların, temel insani değerlerin ve bir kimliğin oluştuğu yıllardır. Dolayısıyla bu dönemde çocuklarımıza yapacağımız yatırım önem arz etmektedir. Eğitime destek veren tüm hayırseverler başta olmak üzere devletimiz bu konuda çok büyük gayret sarf etmekte ve okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranımız yüzde 80’lere ulaşmış durumdadır. Ordu’da da Sayın İhsan Çetinceviz gibi isimlerin artmasını ve okul yaptırmak üzere bize gayrimenkul bağışlamalarını bekliyoruz. Ordu’nun yüz akın olan, ulusal ve uluslararası alanda önemli işler başarmış Çetinceviz ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Törene Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Güler, Onur Group Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İhsan Çetinceviz, Fakülte Dekanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

ORDU

27 Aralık 2019 Cuma

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