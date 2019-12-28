Bahçeşehir Koleji, Karadeniz bölgesinde 18. kampüsünü Ünye’de açacak Karadeniz'de 14 şehirde 17 kampüsü bulunan kolej, 18. kampüsü ilerleyen günlerde Ordu'nun Ünye ilçesinde açacak Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: “Dünya üzerinde de 7 tane üniversitesi olan Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Türkiye’de yaklaşık 250 kampüsümüz ve 200 bin öğrencimiz bulunuyor”

Karadeniz bölgesinin 14 şehrinde hizmet veren Bahçeşehir Koleji, 18’inci kampüsünü Ordu'nun Ünye ilçesinde açacak.

Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla eğitim yatırımlarına devam eden Bahçeşehir Koleji, 20202021 eğitimöğretim yatırımları kapsamında Ünye ilçesinde kampüs açacak. Ordu’da, 2015 yılında hizmete açılan Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'nün ardından büyümeye devam eden Bahçeşehir Koleji, Ünye’deki öğrencileri nitelikli eğitimle buluşturacak.



“Tek uğraştığım işim, eğitim”

Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü’nün tanıtım toplantısına katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, nitelikli eğitimi öğrencilere tanıştırmak adına başladıkları bu yolda, yaklaşık 200 bin öğrenci sayısı ile Avrupa’nın en büyük eğitim kurumlarından birisi olduklarını belirterek, “Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye’de yaklaşık 250 kampüsü, 200 bin öğrencimiz bulunuyor. Ayrıca dünya üzerinde de 7 tane üniversitesi olan Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Bu kurumun, 43 yıldır liderliğini sürdürüyorum. Bu kurumla tanışmam 18 yaşımdayken Uğur Dershaneleri’ne gitmem ile oldu. 21 yaşından itibaren de ortaklarından biri oldum. Tek uğraştığım işim eğitim. Özellikle son 20 yılda üniversitelerimizi kurduktan sonra daha iyi anladım ki eğitimin bir ülkeyi ne kadar değiştirebildiğini gördüm. Her zaman eğitime önem veren ülkeler kalkınmıştır. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak yaptığımız dünyadan kopmamak, dünya ile birlikte büyümektir” dedi.



“Vizyonumuz kaliteli eğitim”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise tanıtımda yaptığı konuşmada, dünyada gelişmiş toplumlara bakıldığında, alt yapısında eğitime yapılmış çok doğru yatırımların olduğunu hatırlatarak, Karadeniz’de 14 şehirde eğitim alanında verdikleri hizmete Ünye ilçesinde de devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Dağ, “Karadeniz bölgesinin 14 şehrinde olmak bizim için ayrı bir gurur. Bahçeşehir Koleji olarak vizyonumuz kaliteli eğitim sağlamak. Bu anlamda Ünye’ye katkı sağlamak için geliyoruz. Bizim davamız da kaliteli eğitim. Bunun için bir şehrin bir kişinin yaptığı çalışma asla yeterli değil. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji olarak 27, Bahçeşehir Koleji Uğur Eğitim Kurumları olarak da 58 yıldır kaliteli eğitime hizmet ediyoruz. Tam da bu nedenle burada olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.



“60 ilde 128 kampüs”

Bahçeşehir Koleji Karadeniz Koordinatörü Savaş Boyer, Bahçeşehir Koleji’nin 60 ilde toplamda 128 kampüsü olduğunu hatırlatarak, “Karadeniz’de de 14 tane ilimizde, 17 kampüsle hizmet veriyorduk. 18’inci kampüsümüzü Ünye’de açıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜnyeFatsa Kampüs Kurucusu Engin Çakır ise Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan Bahçeşehir Koleji’ni Ünye’de görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ORDU 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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