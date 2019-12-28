TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu, 452’inci yerli otomobile talip

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu Genç Girişimciler Kurulu, üretim bandından inecek 452’nci yerli otomobile talip olduklarını açıkladı.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan söz alarak üretilmesi için çalışmalara başlayan yerli otomobilin tamamlanmasının ardından, TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, 2022 yılında üretim bandından çıkacak 452’nci araç için talip olduklarını ifade etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, “Yapılan bu otomobil sadece yerli marka araba üretmek değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm ve dijital ekonomiye geçiştir. Yeni lige çıkış ve yeni bir meydan okumadır. Bizlerde TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu olarak 2022 yılında üretim bandından inecek 452’nci yerli otomobile talip olduğumuzu açıklıyoruz. Resmi başvurumuzu da bizzat giderek TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na yapacağız” dedi.

ORDU 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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