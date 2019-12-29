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Fatsa’da kara önlüklü 1. Eğitim Şenliği

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde 1.Eğitim Şenliği düzenlendi.

Fatsa’da kara önlüklü 1. Eğitim Şenliği

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde 1.Eğitim Şenliği düzenlendi.
12 mahalleden oluşan Organize Yaşam Bölgesi ekibi tarafından hazırlanan programda, eski gelenek ve görenekler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Köy okullarını temsil eden kara önlüklerin de bandolu tören yürüyüşü şenliğe renk kattı.
Programın açılış konuşmasını yapan Demirci Mahallesi Muhtarı Taylan Şendur, “Köy okullarının kapanmasından sonra köylerin cazibesi kalmadı. Ben bu köyde okudum, bizim okulumuzda kapanma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Köy okullarının kapanması bir yana yıldızının parlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir etkinliği organize etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da okulumuzun yıldızının parlaması için bir dizi etkinliğimiz olacak. Şenlikli bir ortamda böyle bir startı uygun gördük” dedi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise yaptığı konuşmada, Birinci Eğitim Şenliği'nin Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ziraat Odası ve Ticaret Odası iş birliği ile organize edildiğini ifade ederek, “Bu tür şenliklerin birincisini yapmanın mahallemiz adına çok önemli olduğunu görüyorum. Geçtiğim ay Kabakdağ Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz 1. Tohum Takas Şenliği ulusal ortamda ciddi derecede etki uyandırdı. Organize Yaşayan Bölgesinin yapmış olduğu çalışmaların gelecek nesillere, bugünkü örfümüzü, adetimizi geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatmak anlamında çok güzel bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Doğal yaşamın, organik yaşamın gelecek nesillere aktarılmasında saygının sevginin aile bağlarının gelecek nesillere aktarılmasında bu birlik çok önemli. Bu etkinliklerin bizlerin görev süremiz de olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Havanın soğuk olmasına rağmen ilginin bu kadar büyük olmasından dolayı başta Organize Yaşam Bölgesi ekibine ve bölge halkına teşekkür ederim” diye konuştu.
Programda son konuşmayı yapan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran okulların öğrenci sayısının düştüğü zaman köy okullarının düştüğünü söyleyerek, “Dolayısıyla bir mahallede köy okulumuzun kapanması sonucunda neler olduğu son derece aşikar. Tabii yoğun bir şekilde kırsaldan şehirlere doğru yoğun göç var dolayısıyla. Bu faaliyetlerle beraber kırsalda geçim şartlarını iyileştirmek, fındığın dışındaki alternatif ürünlerde de üretimin arttırılması konusunda ciddi çalışmalar var. Bu programda bunun da bir parçası olmuş oluyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar olan sürecini de burada sergilerde görmüş olduk. Bugün bir mazi olan siyah önlükleri de bugün gördük. Bu programa katkı sağlayan başta ilçe Belediyemiz, Ziraat Odamız, Sanayi ve Ticaret Odamız Muhtarlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İnşallah bugün ismi 1. Eğitim Şenliği olarak geçiyor, çok uzun yıllar devam eder ve bu program sayesinde de bir farkındalık da oluşturmak sureti ile ilçemiz için ve Türkiyemizin her tarafı içinde hayırlara vesile olur diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
1.Eğitim Şenliği'nde Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları, İbrahim Çapkın, Mert Aktaş ve İlker Taze "Eğitim Şart" isimli parodi gösterisiyle izleyenleri hem güldürdü, hem de düşündürdü. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi gösterisi de beğeniyle izlendi. Programın son bölümünde eski sanatlardan oluşan stantlar gezildi.

ORDU

29 Aralık 2019 Pazar

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