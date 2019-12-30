Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede

ORDU´da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21´i adliyeye sevk edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi´nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´nde ifadeleri alınan 13 kişi serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ORDU
30 Aralık 2019 Pazartesi
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