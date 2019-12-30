KAGED'de Faruk Teber güven tazeledi

Karadeniz Görme Engelliler Derneği (KAGED) 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Faruk Teber güven tazeledi.

KAGED 5. Olağan Genel Kurulu Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapıldı. Genel kurulda kurucu ve mevcut Genel Başkan Faruk Teber tek liste olarak girdiği seçimde 5. kez başkan seçildi.

Faruk Teber genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Hep birlikte geleceğin engellilerine yol, ışık ve göz olarak bir köprü oluşturmaya birlikte devam edeceğiz. Bu göreve bizleri tekrar laik gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

ORDU 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.