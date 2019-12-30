Ordu’da sokak hayvanlarına kulübe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’da sokak hayvanlarına kulübe

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla 20 köpek kulübesini, hayvan popülasyonun yoğun olarak bulunduğu Ünye'deki hayvan sevkıyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdi.

Ordu’da sokak hayvanlarına kulübe

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla 20 köpek kulübesini, hayvan popülasyonun yoğun olarak bulunduğu Ünye’deki hayvan sevkıyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdi.
Barınaklarda olmayan, doğal hayatta yaşamlarını sürdüren sokak hayvanları için minimum 400 köpek kulübesini doğaya bırakacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, bu çalışmanın yanı sıra 19 ilçeye transfer merkezi projesinin yer tespiti ardından hızla hayata geçirileceğini belirtti.
ORKİNOS Derneği Başkanı Aziz İşbakan, Dernek Başkan Yardımcısı Hamdi Sağesen ve hayvansever Nilsu Çanak ile Ünye transfer merkezine giderek yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, “İlçelere 400 tane köpek kulübesi yerleştireceğimizi söylemiştik. 80 tanesinin yapımı tamamlandı. 20 tanesini de ilk etapta Ünye’deki transfer merkezine yerleştirdik. Burası tamamen açık ve hayvanseverler için bir besleme alanı. Çalışmalarımızı hayvanseverlerin ve hayvan temsilcilerinin fikirlerini alarak yapıyoruz. Onlar bize yer gösterecek biz de bu alanlara köpek kulübelerini yerleştireceğiz. 400 sayısı sınırlı bir sayı değil. Talep doğrultusunda ilgili yerlere kulübeleri yaparak bırakmaya devam edeceğiz. Öte yandan 19 ilçeye transfer merkezi kuracağız. Yer tespiti yapıyoruz. Projede HAYTAP ile mutabakata vardık” dedi.

ORDU

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAGED'de Faruk Teber güven tazeledi
YEREL HABERLER KAGED'de Faruk Teber güven tazeledi
Başkan Kibar'dan pazar günü iş yerlerini açan kuaförlere 'haksız rekabet' uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Kibar'dan pazar günü iş yerlerini açan ...
Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede
YEREL HABERLER Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi ...
Ordu’daki sahte engelli operasyonu şüphelileri adliyede Gözaltına alınan ve aralarında bir doktorunda bulunduğu 34 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ordu’daki sahte engelli operasyonu şüphelileri ...
Fatsa’da kara önlüklü 1. Eğitim Şenliği
YEREL HABERLER Fatsa’da kara önlüklü 1. Eğitim Şenliği
Ordulular kan bağışında Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, 2 günde 2 bin ünite kan bağışı yapılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Ordulular kan bağışında Türk Kızılay Ordu Şubesi ...
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’ndan 'yerli otomobil' açıklaması İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: “Süreci takip ediyor, atılan adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz”
YEREL HABERLER İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’ndan 'yerli otomobil' ...
Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"
YEREL HABERLER Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz ...
Başkan Kibar: “Fatsa’nın hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Fatsa’nın hizmetlerle anıldığı bir 5 ...
Bahçeşehir Koleji Ünye-Fatsa Kampüsü açılıyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji Ünye-Fatsa Kampüsü açılıyor
Bahçeşehir Koleji, Karadeniz'de 18. kampüsünü açıyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji, Karadeniz'de 18. kampüsünü açıyor
Belediye çamur nedeniyle yola halı serdi
YEREL HABERLER Belediye çamur nedeniyle yola halı serdi
TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu, 452’inci yerli otomobile talip
YEREL HABERLER TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu, 452’inci yerli ...
Ordu’da vatandaşın ayağına halı serildi Alt yapı çalışmaları tamamlanan caddede üst yapı çalışmaları öncesi yağmurlu havalar sebebiyle vatandaşı mağdur etmemek için kullanılmayan, eski spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye serildi
YEREL HABERLER Ordu’da vatandaşın ayağına halı serildi Alt yapı ...
Ordu’nun dereleri boşa akmayacak Ordu'nun ilçelerinde gölet yapımına başlandı
YEREL HABERLER Ordu’nun dereleri boşa akmayacak Ordu'nun ilçelerinde ...
Bahçeşehir Koleji, Karadeniz bölgesinde 18. kampüsünü Ünye’de açacak Karadeniz'de 14 şehirde 17 kampüsü bulunan kolej, 18. kampüsü ilerleyen günlerde Ordu'nun Ünye ilçesinde açacak Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: “Dünya üzerinde de 7 tane üniversitesi olan Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Türkiye’de yaklaşık 250 kampüsümüz ve 200 bin öğrencimiz bulunuyor”
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji, Karadeniz bölgesinde 18. kampüsünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X