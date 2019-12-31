Ordu'da usulsüz engelli raporuna 3 tutuklama

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ORDU 'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 14 kişi serbest bırakılırken, 20 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3´ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11´i adli kontrolle, 6´sı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



ORDU 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:14

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