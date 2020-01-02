Fıtık ameliyatı için ABD’den Ordu’ya geldi

Amerika’da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Parlakkılıç, göbeğindeki fıtık sebebiyle ameliyat olmak için Amerika’daki hastaneler yerine Ordu’ya geldi. Parlakkılıç, 1 saatlik kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Amerika’da yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Parlakkılıç göbeğindeki fıtık nedeniyle ayakta duramaz hale geldi. Peyzaj işiyle uğraşan Parlakkılıç, şiddetli ağrıları yüzünden işini yapamaz oldu. Mehmet Parlakkılıç fıtık ameliyatı için Amerika’daki hastaneleri değil Medical Park Ordu Hastanesini tercih etti. Hastanın yırtılan göbek fıtığı, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik kapalı yöntemle tamir edildi. Ağrılarından kurtulan Mehmet Parlakkılıç sağlıkla taburcu edildi.



“Arkadaşlarım tavsiye etti”

Ağrılarından ve karnındaki şişlikten kurtulmuş olmanın sevincini yaşayan Mustafa Parlakkılıç, “Amerika’da yaşadığım rahatsızlıklar nedeniyle birçok sağlık kuruluşuna başvurdum. Burada ağrımı dindiren ilaçlar verdiler ve göbeğimde fıtık olduğunu söylediler. Hastalık işimi yapmama engel olunca Türkiye’de tedavi görmeye karar verdim. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdum. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat tarafından ameliyat edildim. Şu an gayet iyiyim ağrım sızım yok. Doktorum Nihat Polat’a ve Medical Park Ordu Hastanesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.



Kapalı yöntem konfor açısından önemli

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat ise operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hasta bize başvurduğunda yaklaşık 6 aydır göbeğinde şişlik ve ağrı şikâyeti olduğunu söyledi. Göbeğinde fıtıktan kaynaklanan ceviz büyüklüğünde bir şişlik olduğunu gördük ve ameliyat kararı aldık. Hastaya kapalı yöntemle yaklaşık 1 saat süren bir ameliyat yaptık. Karındaki yırtığı içeriden diktik ve üzerine yama yaptık. Ameliyattan 4 saat sonra hastayı yürüttük ve bir gün sonra da taburcu ettik. Kapalı yöntemle yapılan fıtık ameliyatlarının avantajları oldukça yüksek. Bu operasyonda karın duvarına 3 adet delik açıp karın zarı ile karın duvarı arasındaki boşluğa girdik. Bir kamera ile bu bölgenin görüntülenmesini sağladık ve özel cihazlar ile de çok kısa bir süre içerisinde fıtığın tamirini gerçekleştirdik. Hastamız artık Amerika’ya dönüp gönül rahatlığıyla işlerini yapabilir.”

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