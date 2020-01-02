Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi

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- ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gidenler, Yokuşbaşı mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat yolda kaldı, 2 araç ise devrildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kalan bazı araçlar ekiplerin yardımıyla yol kenarına çekildi.



ORDU 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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