Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi

- ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda, buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi.
Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gidenler, Yokuşbaşı mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat yolda kaldı, 2 araç ise devrildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kalan bazı araçlar ekiplerin yardımıyla yol kenarına çekildi.
ORDU
02 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 06:15
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:37
- İKİNDİ 14:57
- AKŞAM 17:18
- YATSI 18:44