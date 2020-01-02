Su sayaçlarında donma tehlikesine dikkat

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle su sayaçlarının donma tehlikesine karşı abonelerine uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Son günlerde Ordu’nun yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava, su sayaçlarının donmasına ve zarar görmesine neden oluyor. Soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre su kullanılmadığında iç mekanizmasında donma meydana geliyor ve vatandaşlar bu durumdan mağduriyet yaşıyor” bilgisine yer verildi.

OSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçlarının donmaya karşı nasıl korunacağına dair vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre su sayaçlarının soğuğa karşı şu yöntemlerle korunması gerekiyor:

Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden kapaklı kutu şeklinde bir muhafaza yapılmalı. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarasıyla birlikte OSKİ 'ye müracaat edilmeli.

Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemeli.

Soğuk havalarda su sayacı ısı yalıtım malzemeleri; cam yünü, elyaf, talaş vb. ürünlerle kaplanarak korunmalı.

Havanın çok soğuk ve don olayının yaşanabileceği durumlarda, evin içindeki bir musluk damla damla akacak şekilde çok az açık bırakılarak, sayacın ve su tesisatının içindeki suyun akışı sağlanmalı.

ORDU 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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