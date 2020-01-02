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Başkan Tören: “Millileşme adımları atıyoruz” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “9 ayda ...

İHA

Altınordu Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi 2020 yılının ilk meclisi olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Başkan Tören: “Millileşme adımları atıyoruz” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “9 ayda belediyemize 100 milyon lira artı değer kazandırdık"

Altınordu Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi 2020 yılının ilk meclisi olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından adalet, zarafet, nezaket ve ahlak içerisinde ilkeli bir yönetim sürdürdüklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı konuşmada, Başkan Tören, “İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik” düsturu ve “vizyonu dünya kenti Altınordu” hedefi ile çalışmalarımızı yürüttüğümüz geçen 9 ay zarfında yaptıklarımız ile ilgili yüce heyetinizi bilgilendirmek isterim. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde milletimizin teveccühü ile Altınordu Belediye Başkanlığı görevini üstlendik. Biz, medeniyetimizin ana ilkelerinden olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesini merkeze alarak yola çıktık. Üstlendiğimiz bu kutsal görevi insanı merkeze alan yönetim anlayışı ile adalet, zarafet, nezaket ve ahlak içerisinde ilkeli, etkili, şeffaf, hesap verebilirlik, verimlilik ve tasarrufu ön planda tutan bakış açısı ile yürütüyoruz” dedi.

“9 ayda belediyemize 100 milyon tl artı değer kazandırdık”
9 aylık süre zarfından belediyeye 100 milyon lira artı değer kazandırdıklarını ve 60 milyon tl borç ödediklerini altını çizen Başkan Tören, “Şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki, 2017 yılının son çeyreğinden bu yana açık veren, eksilerden aldığımız bütçe dengesini iyileştirerek, göreve geldiğimiz andan itibaren NisanAralık dönemini kapsayan ilk 9 aylık dönemde belediyemizin gelirgider dengesini yaklaşık toplamda 10 milyon TL’ye yakın artıya geçirmeyi başardık. Yine bu ilk 9 aylık dönemde bir taraftan belediyecilik faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, bir yandan da yaptığımız tasarruflarla, 100 milyon artı değer yaratarak yaklaşık 60 milyon TL’ye yakın borç ödemesi gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Hizmetlerimizde millileşme adımları atıyoruz”
Altınordu Belediyesi olarak millileşme adımları attıklarını ifade eden ve ilerleyen yıllarda bu tür hizmetleri belediye eliyle yapmayı başarmak istediklerini vurgulayan Başkan Tören, “Merkezde ve kırsalda “bütün şehir eşit hizmet” ilkemiz doğrultusunda, altyapı ve üst yapı hizmetlerine ivme kazandırmak ve güç katmak amacıyla, betonasfalt protokolleriyle birlikte kum, çakıl, parke, taş ocakları işletmelerini kurum bünyesinde yapmak üzere millileşme adımlarını attık. Bu hamlemizle önümüzdeki dönemde sadece fen işleri bütçemizden yılda 15 Milyon TL’ye yakın fazla vererek tasarruf sağlamış olacağız. Bu süre zarfından ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızla tam bir uyum içerisinde çalışarak Düz Mahalle’de 40 yıldır çözülememiş ve mahalle sakinlerinin muzdarip olduğu yağmur suyu hatlarını yeniledik” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin ve şehir insanımızın hakkını kimseye yedirmedik”
Millileşme sürecinin kent temizliği işinde de sürdüğünü aktaran Başkan Tören, “Fen işleri gibi ana faaliyet alanlarımızdan biri olan kent temizliği konusunda da bu tasarruf ve verimliliği devam ettirmek adına daha düşük maliyetle işlerimizi ifa etmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu hassasiyet içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde kent temizlik hizmetlerini daha uygun maliyetlerle yürütebileceğimizi tespit ederek hizmet alımı ihale sürecine başladık. Kent temizliği hizmetinin de kurum bünyesinde yapılması halinde maliyetlerimizi en dip fiyatlarla gerçekleştirebileceğimizi görerek millileşme adımları atmaya karar verdik. Önümüzdeki aylarda bir süreç doğrultusunda temizlik hizmetlerini tamamıyla kurum bünyesinde yürütmek üzere millileşme kararımızı kamuoyuna açıklamıştık. Bu doğrultuda Kent Temizliği işini alan Belediyemiz iştiraki ve bir kamu kuruluşu olan ALBEL A.Ş. firması ile bu hizmeti yürütmek üzere kamunun, garibin, gurabanın, yetimin hakkını korumak için gecesini gündüzüne katarak en dip fiyatlarla hiçbir usulsüzlük, ilkesizlik, hukuksuzluk yapmadan çöp temizlik araçlarını yarı fiyatına mal etmeyi başardık. Hesap verilebilirlik sorumluluğundan vazgeçmeden, etik değerlerden uzaklaşmadan, usul, esas ve hukuka aykırı hareket etmeden, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, malî saydamlık, güvenilirlik, şeffaflık ve kamuoyu denetimine açık bir şekilde, şer odaklarının menfaat ortaklığına yenilmeden, şehrimizin ve şehir insanımızın hakkını kimseye yedirmedik. Tüm bunların yanı sıra millileşme hareketi olarak 2 adet büyük çöp kamyonu, 1 adet arazöz ve mobil sağlık tarama aracını belediyemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

ORDU

02 Ocak 2020 Perşembe

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