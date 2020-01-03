Sel sonrası yıkım kararı alınan o bina yıkılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dere yatağında yapılan inşaatın yıkım çalışmasına bugün başlandı.

Karadeniz Bölgesi'nde 2018 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dere yataklarındaki yapılan yapılaşmayla alakalı alınan karar doğrultusunda yıkım işlemlerine daha öncede Rize'de başlanması sonrası, Ünye'de de bir binanın yıkılması kararlaştırıldı. Alınan karar sonrası yapılan tespitlerle beraber binanın yer sahibine bedeli ödenerek bugün yıkımına başlandı.



"Bir hafta içerisinde yıkımı bitireceğiz"

Bina yıkımı öncesi konuşan Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk,"Buraya geçtiğimiz 2018 yılının Ağustos ayında ilimizde meydana gelen sel felaketi münasebetiyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimizde incelemelerde bulunmak üzere sel bölgesine gelmiştir. Yaptığı çalışmalar sonucunda verdiği talimatlar neticesinde bu binanın riskli bina olması ve yıkılmasına karar verdi. O tarihten itibaren kamulaştırma kararı sonrası yıkım ihalesine çıkıldı. Bu günde yıkım işlemine başladık. Bundan sonrada bu tür binaların dere yataklarında taşkına neden olan yada su taşkınlarından etkilenen binaların vatandaşlarımızın da duyarlığıyla beraber hassas olmalarını istiyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu stratejik eylem planı kapsamında da bu çalışmaların tespitlerini yaptık ve bir hafta içerisinde yıkımı bitireceğiz" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney," 2018 yılının Ağustos ayında yaşanılan sel sonrası ilçemizde hasarlar ve çok ciddi derecede selden etkilenen bölgeler meydana geldi. Özellikle Karadeniz Bölgesi olması nedeniyle aşırı yağışların bölgemizde bulunması nedeniyle dere yatakları üzerinde bulunan binaların sel meydana getirmesi en büyük etkenlerden bir tanesidir. Devletin aynı zamanda hukuk çerçevesinde birisi bir binaya yada bir bölgeye zarar verecek tesisi yıkmakta devletin görevidir. Ülkemizde yaylalarda ve dere yataklarında imar barışına dayalı binalar yıkılıyor. Bizler dere bakım çalışmalarına Ünye olarak bakarsak köprülerimiz ve ıslah çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapımı gerçekleşti" diye konuştu.

ORDU 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:15

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