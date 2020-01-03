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Bolaman Havzası kurtuluyor Ordu nüfusunun 3’te 1’inin yaşadığı Bolaman Havzası Islah Projesi ...

İHA

Ordu'da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağının uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla kurumlar arası ortak çalışma programı netleşmeye başladı. Bu amaçla Ordu Valiliğinde düzenlenen toplantıda, proje ortağı kurumlar arasında görev dağılımı ve işbirliği çalışma programı ele alındı.

Bolaman Havzası kurtuluyor Ordu nüfusunun 3’te 1’inin yaşadığı Bolaman Havzası Islah Projesi başlıyor Havza üzerinde yeni altyapı ve su tesisleri kurulacak, ekonomik, sosyal ve istihdam getirici projeler uygulanacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Bu projenin asıl amacı toprak ve su kaybının önlenmesi, havza üzerinde bulunan potansiyelin değerlendirilerek ekonomik, sosyal, turizm ve çevre açısından büyük bir zenginliği ortaya çıkarmaktır”

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağının uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla kurumlar arası ortak çalışma programı netleşmeye başladı. Bu amaçla Ordu Valiliğinde düzenlenen toplantıda, proje ortağı kurumlar arasında görev dağılımı ve işbirliği çalışma programı ele alındı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından projesi hazırlanarak Temmuz ayında uygulamaya konulan ve 2020 yılı yatırım programına alınan Bolaman havzasının ıslah edilmesi çalışması için ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Ordu Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda proje ortağı kurumların çalışma programı ele alındı.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası’nın çalışma ortağı olduğu projenin değerlendirme toplantısında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu projenin Türkiye’nin diğer bölgelerine örnek olacağını belirtti.

“Bu projenin asıl amacı toprağı ve suyu tutmaktır”
Bu projenin asıl amacının toprak ve su kaybının önlenmesi, havza üzerinde bulunan potansiyelin değerlendirilerek ekonomik, sosyal, turizm ve çevre açısından büyük bir zenginliği ortaya çıkarmak olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Bolaman Havzası Islah Projesi Ordu’muzun 7 ilçesini kapsayan disiplinli ve çok yönlü bir projedir. İşin içerisinde orman, yol, elektrik gibi hususlar var. Bu proje bizim için iftihar sebebidir. Bu konuda çalışan çok önemli bir kadromuz var. Yağmur ile birlikte binlerce sene oluşan toprağımızı kaybediyoruz. Her yıl bir Kıbrıs toprağı kadar toprak kaybediyoruz. Bunu bizim önlememiz gerekiyor. Bu projeyi başaracağız ama bununla birlikte sizlere yeni bir konsept sunmak istiyorum. Akiferlere dikkat çekmek istiyorum. Akiferler yer altındaki su depolarıdır. Bakanlık dönemimde Türkiye’nin akifer haritasını çıkartmıştım. Yer altındaki depolarda suyun birikmesi lazım ve suyu ilk önce Anadolu’nun kullanıp içmesi lazım. Bunun kontörlünü yapabilirsek içme suyunda önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Ordu’da sular evleri, köprüleri götürüyor ama içme suyu bulanık durumda. Bizde su bol fakat suyu her gecen gün kaybediyoruz. Yapılacak olan bu proje bizler için bir şans. Başından itibaren bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.”
Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Muhafaza ve Havza Islah Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven de konuşmasında, Bolaman Havzası Islah Projesinin entegre bir çalışma olacağını belirtti. Ergüven, “Gerçekleştirilecek olan Bolaman Havzası Islah projesi kapsamında mevcut kaynaklarımızı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Burada yapılan çalışmalarla birlikte havzada bulunan vatandaşlara da sosyoekonomik destek sağlanmış olacak. Bolaman Havzası Islah Projesi Ordu’ya ve Türkiye’ye örnek bir proje olacak” diye konuştu.

Yeni altyapı ve su tesisleri kurulacak
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü Murat Us, Bolaman Havzasının yaklaşık 130 bin hektar alana sahip olduğunu, Ordu ili nüfusunun 3’te 1’inin bu havza üzerinde yaşadığına dikkat çekti.
Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş ve Korgan ilçelerinin Bolaman Havzası içerisinde bulunduğunu belirten Genel Müdür Murat Us, yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:
“Kurum olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde önemli konuları 4 ana başlık altında birleştirdik. Bunlar mevcut içme suyu kaynak depolama tesislerinin bulunmaması ve özellikle yaz aylarında su temininde sorun yaşanması, havza içerisinde kara yolu ağının yetersiz kalması, içme suyu altyapısının yetersiz olması, atık su bertaraf sistemlerinin yetersiz olmasıyla su kirliğinin yaşanması. Bu hususlar doğrultusunda başlıca yapmamız gereken yatırım alanlarımız ise baraj ve göletler, ulaşım ağı, atık su yönetim, içme kullanma suyu temini ve arıtılmasıdır. Baraj ve göletlerin inşa edilmesi durumunda yerleşim yerlerinin yaz aylarında yetersiz içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. İçme ve kullanma suyunun temin edilebilmesi için baraj, gölet, isale hatları, arıtma tesisleri ve depoların inşa edilmesi gerekmektedir. Bolaman Havzası’nda atık su altyapısı yetersizdir. Bölge halkının sağlığı ve havzanın korunması için atık suların kontrolü ve arıtılması şarttır. Bu bakımdan atık su altyapısı ve atık su tesisleri kurulması lazımdır. İlçeleri birbirine bağlayan 250 mahalle bulunmaktadır. Ulaşım ağı ise toplam bin 264 kilometredir. Yağış ve trafik yükü nedeniyle yolda bozulmalar meydana geliyor. Bu bakımdan atık su altyapısı ve atık su tesisleri kurulması gerekmektedir.”

"Bu proje Ordu’nun geleceğini ilgilendiriyor
Toplantıda bir değerlendirme konuşması yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz da dünyanın en önemli sorunlarının başında su ve gıda geldiğini vurguladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e böyle bir projeyi başlattığı için teşekkür eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:
“Milyarlarca insan sağlıklı suya erişemiyor ve beslenemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki onlu, yirmi yılları yakından ilgilendiren stratejik bir alan olan havza yönetimi kapsamında güvenilir gıda ve temiz içme suyu konularını tartışmamız gerekiyor. Havzalarımızda atıklarımız dere yataklarından gidiyor. Dolayısıyla derelerimiz kirleniyor. Fazla yağış alan ilimizde içme suyu sorunu yaşıyoruz. Havza yönetimi aslında derelerinin kirletilmemesi, heyelan konusunun çözülmesi, modern tarım tekniklerinin oluşturulması gibi birçok alanda değerlendirmek istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız uluslararası tanınırlığı olan önemli işler başarmış bire büyüğümüzdür. Dolayısıyla kendisinin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni son 1718 yılını değiştiren bir Cumhurbaşkanımız var. Ben bir Türkiye vatandaşı olarak devletimizle gurur duyuyorum. Bu projeyi başından beri takip eden herkese teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

ORDU

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:15
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