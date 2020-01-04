Baba- oğul kayık ve tekne yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baba- oğul kayık ve tekne yapıyor

DHA

- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Babaoğul gelen siparişleri karşılayamıyor.

- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Babaoğul gelen siparişleri karşılayamıyor.
Perşembe'de oturan Murat Çalış ile oğlu Özhan Çalış, birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Kestane ağaçlarını atölyede kesen, ardından 3-4 ay kurumaya bırakan baba-oğul, kuruyan ağaçları büyük bir ustalıkla 5 ile 13 metre arasında kayık veya tekneye dönüştürüyor. Sırt sırta veren baba ve oğlunun kestane ağacından yaptıkları tekne ve kayıklar, yoğun ilgi görüyor. 
Balıkçılar arasında 'Kara Murat' olarak bilindiğini anlatan Murat Çalış, "Yaptığımız kayıkları da Antalya, Mersin, Yalova, İstanbul ve Karadeniz´deki birçok şehre gönderiyoruz. Kayıkların boyu 5 ile 13 metre arasında değişiyor, kayıklar karayoluyla taşınıyor. Aslında deniz kenarında olsak daha rahat çalışırız. Müşteri için de karayoluyla kayığı taşımak büyük bir masraf oluyor" dedi.
'KAYIKLAR 30 YIL DAYANIKLI'
Kayıkların ortalama 3 ayda yapıldığını söyleyen Çalış, "Ormandan ağacı alıyoruz, atölyede biçiyoruz. 34 ay kuruyor, bu durum hava şartlarına göre değişiyor. En son yaptığımız kayığı Ayvalık'a göndereceğiz, tamamen bitince arabayla yola çıkacak. Kayıklar 30 yıl dayanıklıdır. Bu kayığın her şeyi bize ait, fiyatı da ortalama 150 bin TL civarında. Kayıklarımızı titizlikle yapıyoruz ve bir kayık 3 ay civarında yapılıyor" diye konuştu.
'YILDA 10 TEKNE YAPIYORUZ'
Özhan Çalış ise babası ile birlikte 20 yıldır kayık yaptıklarını belirterek "Tekneler genelde çam ağacından yapılıyor, fakat kestane suya daha dayanıklı olduğu için kestane ağacını tercih ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerine tekne ve kayık gönderiyoruz. Yılda 8-10 civarında tekne yapıyoruz" diye konuştu. 

ORDU

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesinde yaşatılıyor
YEREL HABERLER Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesinde yaşatılıyor
Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildi
YEREL HABERLER Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna ...
Bolaman Havzası kurtuluyor Ordu nüfusunun 3’te 1’inin yaşadığı Bolaman Havzası Islah Projesi başlıyor Havza üzerinde yeni altyapı ve su tesisleri kurulacak, ekonomik, sosyal ve istihdam getirici projeler uygulanacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Bu projenin asıl amacı toprak ve su kaybının önlenmesi, havza üzerinde bulunan potansiyelin değerlendirilerek ekonomik, sosyal, turizm ve çevre açısından büyük bir zenginliği ortaya çıkarmaktır”
YEREL HABERLER Bolaman Havzası kurtuluyor Ordu nüfusunun 3’te 1’inin ...
Bu horoz tam 6,5 kilo
YEREL HABERLER Bu horoz tam 6,5 kilo
Sel sonrası yıkım kararı alınan o bina yıkılıyor
YEREL HABERLER Sel sonrası yıkım kararı alınan o bina yıkılıyor
Kamyonet servis minibüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet servis minibüsüne arkadan çarptı: 4 yaralı
Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı
YEREL HABERLER Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının ...
Başkan Tören: “Millileşme adımları atıyoruz” Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “9 ayda belediyemize 100 milyon lira artı değer kazandırdık"
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Millileşme adımları ...
Su sayaçlarında donma tehlikesine dikkat
YEREL HABERLER Su sayaçlarında donma tehlikesine dikkat
Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi
YEREL HABERLER Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 ...
Bolaman havzasına dev proje Bugüne kadar sel, heyelan, su taşkını ve kirlilik ile anılan 77 km uzunluğunda ve 7 ilçeden geçen Bolaman havzasının ıslahı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından başlatılan ve hazırlanan proje 2020 yılı yatırım programına alındı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Bolaman havzası bir kaç yıl sonra ekonomik, sosyal, tarım, turizm projeleriyle anılacak”
YEREL HABERLER Bolaman havzasına dev proje Bugüne kadar sel, ...
Fıtık ameliyatı için ABD’den Ordu’ya geldi
YEREL HABERLER Fıtık ameliyatı için ABD’den Ordu’ya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X