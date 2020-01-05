Ordulu işadamı Gürcistan’da ölü bulundu

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Ordulu işadamı İbrahim Çatık, Gürcistan’ın Batum şehrinde ölü bulundu.

Kumru ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve 31 Aralık günü iş bağlantısı kurmak için Gürcistan’a giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Çatık’ın aracı yanmış bir vaziyette bulundu. Aracın içinden İbrahim Çatık’ın yanmış cesedi çıkarıldı.

Gürcü yetkililerin olayın kaza mı cinayet mi olduğununu araştırdıkları öğrenildi.

ORDU 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

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