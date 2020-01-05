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Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

DHA

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda kişi katıldı. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı. 
Festivalde konuşan Başkan Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.

ORDU

05 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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