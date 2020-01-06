Hurmayı çekirdeği ile yedi hastanelik oldu

Ordu’da 79 yaşındaki Erkan Özkan, hurmayı çekirdeği ile birlikte yeyince hastanelik oldu. Bağırsakları tıkanan Erkan Özkan, 1 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Ordu’da yaşayan 79 yaşındaki Erkan Özkan, bahçesinden topladığı hurmalardan bir avuç yedi. Bir müddet sonra karnı şişti, tokluk hissi yaşadı, midesi bulandı ve kusmaya başladı. Geçer diye 4 gün boyunca bekledi ve evden dışarı çıkamadı. Erkan Özkan daha sonra Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniğine başvurdu. Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan kolonoskopi sonrası hurma çekirdeklerinin hastanın bağırsağını tıkadığı ortaya çıktı. Erkan Özkan’nın bağırsağındaki çekirdekler 1 saatlik kolonoskopi işlemi sonrasında çıkartıldı. Günlerdir yaşadığı rahatsızlıktan kurtulan Erkan Özkan, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e hurmayı artık çekirdeksiz tüketeceğine dair söz vererek sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.



"Çekirdekleriyle tüketmeyin"

Gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz şunları söyledi: “Hastamız daha önce kalın bağırsak kanseri nedeniyle bağırsak ameliyatı olmuş ve ameliyat yerinde darlık geliştiği için çekirdekleriyle birlikte yediği hurmalar bu alanda tıkanıklık yapmış. Balon dilatasyon işlemi ile kolonoskopi esnasında bu dar alanı genişlettik ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hurma özellikle Karadeniz bölgesinde çok tüketilen bir meyve olduğu için bu gibi vakaları çok görmekteyiz. Hurmayı günde ikiüç adet tüketmek kabızlık, sindirim problemi, kalp problemleri ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır fakat aşırı ve çekirdeği ile tüketildiği takdirde sindirimi zorlaştırır, kabızlık yapabilir ve zamanla taşlaşarak midebağırsak sisteminde tıkanmaya yol açabilir. Bu faydalı meyveyi özellikle bağırsak ameliyatı geçirenlerin daha dikkatli bir şekilde tüketmesini öneriyoruz.”

ORDU 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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