Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi

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Ordu’da bir suçtan dolayı polis merkezine imza atmaya gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatsa ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine denetiminden dolayı imza atmaya gelen şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.

Öte yandan 31 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçilerce şüphe üzerine durdurulan 4 şahsın üzerilerinde 16 gram ve 2 şahsın üzerinde 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.

ORDU 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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