Ünye’de 35 yıllık çöp kapandı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 80 dönümlük vahşi çöp alanının üzerinin kapatılması tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in temmuz ayında incelemesi sonrasında çöp dökülmesini yasakladığı alanın kapatılması işlemi dört aylık bir çalışma sonrasında tamamlandı. Bugüne kadar 1400 kamyonun hafriyat döktüğü alanın tamamen kapatılmasının ardından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “16 Temmuz 2019’dan itibaren Ünye ilçemizde bulunan vahşi çöp alanına çöp dökmeyi yasaklamıştık. Mevcut bölgeye yaklaşık 1400 kamyon hafriyat toprağı serildi. Rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde Ünye ilçemiz daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. 80 dönüm alanı yeşillendirerek halkımızın faydalanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak” dedi.

ORDU 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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