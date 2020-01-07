Ordu’da tarihi yapıların üzerindeki boyalar siliniyor

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Ordu’da tarihi eserlerin duvarlarında bulunan sprey boyalar temizleniyor.

Ordu’nun tarihi mimarisini yansıtan Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi ve Menekşe Sokakta bulunan tescilli yapıların dış cephelerinde ve taş duvarlarda bulunan yazılar temizleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında taş duvarlar boya sökücü işlemiyle, diğer yapılar ise tarihi dokuya uygun renklerle boyanarak korunuyor.

ORDU 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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