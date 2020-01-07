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Ordu’da tarihi yapıların üzerindeki boyalar siliniyor

İHA

Ordu'da tarihi eserlerin duvarlarında bulunan sprey boyalar temizleniyor.

Ordu’da tarihi yapıların üzerindeki boyalar siliniyor

Ordu’da tarihi eserlerin duvarlarında bulunan sprey boyalar temizleniyor.
Ordu’nun tarihi mimarisini yansıtan Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi ve Menekşe Sokakta bulunan tescilli yapıların dış cephelerinde ve taş duvarlarda bulunan yazılar temizleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında taş duvarlar boya sökücü işlemiyle, diğer yapılar ise tarihi dokuya uygun renklerle boyanarak korunuyor.

ORDU

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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