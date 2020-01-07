Ordu’da salep üretimine başlandı

Ordu’da salep üretimi için çalışma başlatıldı. İlk etapta Altınordu ve Perşembe ilçesinde başlatılan deneme dikimi kapsamında üreticilere 25 bin salep fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Salep bitkisinin ekonomik değerinin oldukça yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde belirlenen üreticilerle 25 bin salep fidesinin dikimini gerçekleştirildiğini belirtti. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan bu ürün için ekiplerin diğer ilçelerde fizibilite çalışması yaptığını belirten Ultav, "Salep bitkilerinin nisan, mayıs ayları aralığında çiçeklenme dönemi başladığı an sökdik yöntemi ile hasat işlemine geçilecektir. Sökülen saleplerin yan yumruları alınacak, ana yumrulu salep bitkisi tekrar yerine dikilecektir. Sökülen yumrularda fideleme için kullanılacak olanlar birkaç gün içinde dikilecek, tohumluk için ayrılacak olan yumrular depolanacak, satış için ayrılacaklar da yumru şeklinde ya da kurutulup öğütüldükten sonra toz olarak satışa sunulabilecektir. 2018 piyasa verilerine göre salep yumrusu kilogram satış fiyatı 80100 TL, toz salep kilogram satış fiyatı 8001000 TL civarındadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in üreticilerimize olan desteği diğer projelerle devam edecek” dedi

ORDU 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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