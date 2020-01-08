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Başsavcı Çabukoğlu: "Şiddet günümüzde bir insanlık sorunu haline geldi" “Kadına Yönelik Şiddet ve ...

İHA

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, "Kadına yönelik şiddet, son günlerin başta gelen toplumsal sorunlarından birisidir. Yazılı ve görsel medyada sunulan yazılar ve görüntüler, kadın şiddetinin boyutları hakkında ürkütücü bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Şiddet günümüzde bir insanlık sorunu haline gelmiştir" dedi.

Başsavcı Çabukoğlu: "Şiddet günümüzde bir insanlık sorunu haline geldi" “Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlara Yönelik Bilgilendirme” toplantısı

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, “Kadına yönelik şiddet, son günlerin başta gelen toplumsal sorunlarından birisidir. Yazılı ve görsel medyada sunulan yazılar ve görüntüler, kadın şiddetinin boyutları hakkında ürkütücü bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Şiddet günümüzde bir insanlık sorunu haline gelmiştir" dedi.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ordu Barosu tarafından “Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Suçlara Yönelik Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen toplantı Fatsa Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesinin kısa tiyatro gösterisi ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu yaptı.
Kadına yönelik şiddetin ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorun olduğunu belirten Başsavcı Çabukoğlu, “Kadına yönelik şiddet, son günlerin başta gelen toplumsal sorunlarından birisidir. Yazılı ve görsel medyada sunulan yazılar ve görüntüler, kadın şiddetinin boyutları hakkında ürkütücü bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Şiddet günümüzde bir insanlık sorunu haline gelmiştir. 6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Madde:2' ye göre şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışlar, olarak tanımlanmıştır. Ailenin bütünlüğü, saygınlığı ve devamını sağlamanın yanında pek çok suçun potansiyel mağduru olan kadının korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı olabilmek için sadece yasal düzenlemeler yeterli gelmemektedir. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kadın ve erkeğin eğitilmesi, toplumda hoşgörü, sevgi, saygı, şefkat gibi insani değerlerle insan odaklı kültürün yerleştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifadelerini özel ortamlarda alabilmek için Fatsa Adliyemize Adli Görüşme Odasının 2020 yılında kurulmasına dair programa alındı müjdesini vermek istiyorum. Adli Görüşme Odaları(AGO) hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere 'Bekleme Odası', 'Görüşme Odası' ve 'Gözlem Odası' şeklinde üç odadan oluşan özel alanlardır. Bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya mağdurun fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılan odalardır. Fatsa Adliyemiz bünyesinde hizmet verecek olan AGO, Fatsamızın haricinde aynı zamanda Çamaş ve Çatalpınar ilçelerimize de hizmet verecektir. Bu şekilde adliyemizde özel bir ortamda ifadelerin alınması sağlanacaktır. AGO’larda sürekli olarak bir uzman bulanacak ve 24 saat esasına göre hizmet verecektir. Bu çerçevede adliyemizin fiziki yapısının süratle AGO'lara uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. AGO’mızın bu yıl faaliyete geçmesi temennisi ile Adalet Bakanlığımıza da katkılarından dolayı teşekkür ederim. Öte yandan 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla ortak hareket edeceklerini ilan etmişlerdir. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 tarihinde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması na dair 154/1 nolu genelge yayınlanmıştır. Bu yayınlanan genelge uyarınca adliyemizde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu kurularak, faaliyete geçirilmiş olup, bu büromuzda bir cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir“ diye konuştu.

Sunumlarını Gerçekleştirdiler
Başsavcı Özcan Çabukoğlu’nun konuşmasından sonra Fatsa Cumhuriyet Savcısı Şaziye Ayyıldız, Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Birsen Uçar, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Psikolojik Danışman Rehber Hande Pazar, Ordu Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Büşra Çekil ve Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzmanı Tunahan Cepe sunumlarını gerçekleştirdiler.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Belediye Kültür Sarayında düzenlenen toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Poyraz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Musa Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, adliye çalışanları, avukatlar ve polis ekipleri katıldılar.

ORDU

08 Ocak 2020 Çarşamba

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