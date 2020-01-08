Okul panolarını gençlik merkezi renklendirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul panoları Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü atölye ve kulüp çalışmalarıyla renkleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi amaçlandığını söyleyen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Okullarımızı gençlik merkezi olarak gençlerimizin hizmetine sunma çerçevesinde tasarım ve beceri atölyeleri açılarak yeteneklerine göre yetiştirilecektir. Bu amaçla Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli çalışmalarını sürdürerek yarınlarımızın teminatı kıymetli gençlerimizi geleceğe hazırlarken eğitimin sadece akademik başarıya değil sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gençlerimizi yönlendirerek faaliyetlerde destek verecektir. Bu protokol kapsamında Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri öncülüğünde Fatsa ilçesinde bulunan ortaokul ve liselerin okul temsilcileri ile görüşülerek atölye ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet ve projelerini okullarda daha iyi tanıtabilmesi ve öğrencilerle kolay iletişim sağlanması amacıyla gerçekleşen gezilerde okul temsilcilerine Gençlik Merkezinin çalışmaları anlatıldı. Okullarda yapılacak faaliyetlerin okul temsilcileri ile koordinasyon halinde gerçekleşmesinin hedeflendiği gezilerde talep ve beklentilerini dile getiren gençlerle geleceğe yönelik projeler için işbirliği yapılması planlandı. Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğünde; Değerler Atölyesi, Dini İlimler Atölyesi (Kur'anı Kerim ve Meali, Resulullah’ın Hayatı, Temel Bilgiler) İnovasyon Atölyesi (YazılımKodlamaRobotik), Kişisel Gelişim Atölyesi (Drama, İletişim, Diksiyon ve Hitabet, Zeka Oyunları),Sosyal Bilimler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi (İngilizce, İşaret Dili Eğitimi)Güzel Sanatlar Atölyesi (Karikatür ve Mizah, Resim, Müzik, Tiyatro) ,Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, Sosyal Bilimler Atölyesi çalışmalarının tanıtım ve görselleri okul panolarına temsilci gençlerimizle düzenlendi” dedi.

ORDU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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