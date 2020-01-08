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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hacı Emin Caddesi'ndeki Yılmaz Kardeşler Apartmanı’nın 2. katında Gökhan Demir’e ait dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda evin balkonda mahsur kalan ev sakini kadın, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın daha fazla büyümeden, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ORDU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:40

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