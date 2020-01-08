Ordu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Ordu’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen tıkanıklar ve su birikintileri, Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası çözüldü. Oto sanayi bölgesinde yükselen su seviyesi, iş yerlerine ulaşmadan vidanjörler yardımıyla boşaltıldı. Ekipler, şuana kadar ciddi bir olayın yaşanmadığını belirterek, aldıkları ihbarlar doğrultusunda müdahaleye gittiklerini ifade ettiler.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, yağışlı havanın 2 gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

ORDU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:49

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