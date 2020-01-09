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Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

DHA

ORDU´da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.

ORDU´da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.
Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.
Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi. 

ORDU

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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