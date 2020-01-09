Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

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Ordu’da, yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Altınordu ilçesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi 27 yaşındaki Mert Aksu, geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalık sonucu Ordu Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aksu için, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, protokol üyeleri ve Aksu’nun yakınlarının katıldığı törende aileye başsağlığı dilendi.

ORDU 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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